Perú vs. Ecuador EN VIVO: 'Bolillo' Gómez reveló el once norteño para el amistoso contra la bicolor [FOTOS]

El 'Bolillo' Gómez comenzó a jugar el Perú vs. Ecuador desde hace rato. Primero le mandó la responsabilidad a la bicolor tras admitir que, hoy, son superiores al equipo norteño y, luego, no tuvo ningún reparo en revelar el once que jugará en el próximo amistoso internacional.

El entrenador colombiano optó por un once con bastante experiencia para tratar de hacerle frente a las fortalezas de la bicolor. El experimentado Antonio Valencia será el capitán.

La 'bicolor' enfrenta a 'La Tri' en el Estadio Nacional

Ecuador viene de empatar ante Omán y perder ante Qatar, dos resultados que no cayeron nada bien en el país norteño y que obligan al equipo de Gómez a hacer un gran partido en Lima.

Hinchas de Perú todavía pueden adquirir entradas de último minuto

En esta galería mira el once que eligió el 'Bolillo' Gómez para intentar malograrle la fiesta a la bicolor en el amistoso entre Perú y Ecuador.