Perú vs. Ecuador se juega este jueves y la Selección Peruana realizó el reconocimiento del Estadio Nacional. La buena noticia fue la presencia de Raúl Ruidíaz quien trabajó con normalidad. ¿Quieres ver el trabajo que realizó la 'Bicolor'? Dale play al video que acompaña esta nota.

Ricardo Gareca definió el once de la Selección Peruana que arrancaría mañana ante Ecuador. El DT realizó cambios en el equipo que trabajó el martes y ya prácticamente tiene definido a los jugadores que saltarán al campo.



Puedes ver el equipo aquí ► Perú vs. Ecuador: el once que probó Gareca en el Nacional, con Raúl Ruidíaz recuperado [FOTOS]



Tras golear 3-0 a Chile y empatar 1-1 con Estados Unidos en octubre, el equipo del 'Tigre' buscará aprobar este nuevo examen ante una renovada selección ecuatoriana dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez.

Desde el regreso del 'Bolillo' Gómez, Ecuador jugó amistosos contra Jamaica y Guatemala, a las que venció 2-0. También se enfrentó con Catar y perdió 4-3. En su último encuentro amistoso, en octubre, la tricolor empató sin goles con Omán.

La Selección Peruana cerrará el 2019 enfrentando a Costa Rica en Arequipa. El partido está programado para el próximo martes, a las 7.30 p.m., en el estadio de la UNSA.

Perú vs. Ecuador: la partida de la 'bicolor' del Estadio Nacional.

Perú vs. Ecuador: la partida de la 'bicolor' del Estadio Nacional. (Héctor Bartra)

NO DEJES DE VER

Cristian Benavente sera el '10' de la Selección peruana ante Ecuador. (Video: Edú Latoche)

LEE TAMBIÉN