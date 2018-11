Perú vs. Ecuador marcó la despedida de la blanquirroja de su gente (en Lima), a la que no verá hasta el próximo año. Ello causó que el partido esté lleno de emociones, aunque no termine cerrando con broche de oro, por la derrota 2-0 ante los norteños.

Sin embargo, no será el último partido que dispute la bicolor en el año, puesto que enfrentará a Costa Rica el 20 de noviembre, en un partido que podría tener a más de un jugador de Melgar en cancha.

Perú vs. Ecuador EN VIVO se verán las caras en amistoso internacional por fecha FIFA



La Selección Peruana enfrentará a Costa Rica este martes, a las 7:30 p.m. (hora local) en el estadio de la UNSA, en Arequipa. Cabe recordar que las entradas para este duelo están totalmente agotadas.

Además, será la oportunidad perfecta de la blanquirroja para poder cerrar de buena manera el año y quitarse el mal sabor de boca que le dejó la derrota ante la escuadra tricolor, dirigida por Hernán 'Bolillo' Gómez.

Perú volverá a Arequipa desde aquella ocasión en la que venció 3-1 a Jamaica, como parte de su preparación para el último tramo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

