Perú vs. España se enfrentarán en un amistoso internacional en México. (Foto: Getty Images)
Perú vs. España se enfrentarán en un amistoso internacional en México. (Foto: Getty Images)

Perú y España tendrán un partido amistoso en México, como último encuentro de preparación de la ‘Roja’ previo a su participación para la Copa del Mundo 2026. Este encuentro se disputará el 8 de junio en Puebla, México.

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¿Cuándo juegan Perú vs. España?

El partido amistoso entre Perú vs. España está programado para el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla México), el cual será el último duelo de preparación para el seleccionado europeo. La programación del horario aún no ha sido revelado.

¿En qué canales ver Perú vs. España?

El amistoso entre Perú vs. España será televisado para todo el territorio peruano por las señales abiertas de ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4), además de la alternativa de señal cerrada por Movistar Deportes, canal disponible en la parrilla de Movistar TV.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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