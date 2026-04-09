La Federación Peruana de Fútbol estuvo presente en la presentación oficial del amistoso internacional entre la Selección Peruana y España, encuentro que se disputará en la ciudad de Puebla, México, durante la próxima fecha FIFA. En el evento participaron autoridades deportivas y representantes de ambas federaciones, quienes destacaron la importancia del compromiso.

Uno de los protagonistas del acto fue Jean Ferrari, quien asistió en representación de la FPF y tomó la palabra durante la ceremonia. El directivo peruano resaltó la importancia de promover el deporte en distintas regiones y el impacto que puede tener en la sociedad.

“La labor deportiva, impulsar el deporte no es fácil, sobre todo en países y en ciudades donde se necesita un desarrollo del deporte como herramienta de transformación social”, señaló Ferrari durante su intervención en la presentación oficial del encuentro.

En esa misma línea, el representante del fútbol peruano remarcó el compromiso que existe desde la institución para continuar fortaleciendo el crecimiento de este deporte y generar oportunidades a través de este tipo de eventos internacionales.

“En ese sentido, estamos también comprometidos con ello, con el desarrollo del fútbol y como peruano estoy comprometido”, agregó el directivo, quien valoró la oportunidad de enfrentar a una de las selecciones más importantes del mundo.

Asimismo, Ferrari aprovechó el momento para agradecer a las instituciones involucradas en la organización del partido amistoso que enfrentará a Perú y España en territorio mexicano.

“Agradeciendo nuevamente la invitación, agradeciendo a la Real Federación Española, agradeciendo a la Federación Peruana de Fútbol y a toda esa linda gente por su invitación”, expresó durante el evento.

Finalmente, el directivo señaló que su presencia en el acto también representaba a las autoridades del fútbol peruano y al país en general. “En representación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol y de todo el mundo peruano, muchas gracias”, concluyó.

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