El Perú vs. Estados Unidos de este martes llena de nostalgia a Iván Bulos. El delantero de Deportivo Municipal recordó su debut con la bicolor ante esta misma selección y reveló algunas de sus características, ¿Raúl Ruidíaz tendrá problemas ante la defensa?

Aquel día, era recién el tercer partido de Ricardo Gareca como entrenador de Perú. Y, como sucede ahora, tampoco podía contar con el capitán Paolo Guerrero, quien se encontraba lesionado.

Había que echar mano entonces de otros jugadores y en el medio local, Iván Bulos se cansaba de hacer goles con la camiseta de la academia. Así, el 'Tigre' decidió darle sus primeros minutos al entonces delantero de 22 años.

Iván Bulos: "Me tocó debutar contra Estados Unidos y puedo decir que es un equipo extremadamente físico"

"Ricardo Gareca me confirmó que jugaría ese día. Aunque no fui titular, me sentí con toda la confianza de hacer las cosas bien porque me garantizó que no sería mi única oportunidad. Me dijo que no me sienta presionado y que haga lo que sé hacer", le contó Bulos a Depor.

"Contra Estados Unidos me tocó entrar en el segundo tiempo y puedo decir que es una selección extremadamente física. Siempre van al choque y tratan de sacar ventaja. Los defensores buscan anticipar y ganar por arriba", agregó Bulos.

¿Para Raúl Ruidíaz será complicado enfrentar a la defensa de Estados Unidos? Iván Bulos confesó que la 'Pulga' conoce el medio y que puede encargarse tranquilamente de los goles en Connecticut.



"Raúl juega allá, ya debe saber lo que es jugar contra esos zagueros. Es un atacante con distintas características que las mías, pero con mucha calidad", dijo.

"Ante Chile le tocó fallar algunos goles, pero eso nos pasa a todos los delanteros. Es normal, después él ha demostrado todo lo que puede dar por el equipo", agregó.

Preciso momento del debut de Iván Bulos en la Selección Peruana usando la camiseta 14. (CMD)

Iván Bulos también dijo que el cuerpo técnico de la bicolor se ha comunicado con él y le ha pedido continuidad para volver a llamarlo. Lo tienen en cuenta y él solo piensa en regresar.

Además, su lesión a la rodilla es cosa del pasado. Ya recibió el alta médica y se esfuerza día a día hasta que le toque su oportunidad. Deportivo Municipal pelea el título del Clausura y muy pronto podría verse repotenciado con los goles de Bulos.