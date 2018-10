Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: Erick Osores vaticinó un 4 -0 o 5-0 a favor de la bicolor

Perú vs. Estados Unidos será una dura prueba para el equipo de Ricardo Gareca aunque, por lo mostrado ante Chile, muchos creen que la bicolor podrá llevarse por encima a los norteamericanos en Connecticut.

Uno de ellos fue el popular periodista deportivo, Erick Osores, quien se animó a dar un score y vaticinó una goleada abultada por parte del equipo de todos.

Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: bicolor va por un nuevo triunfo en amistoso fecha FIFA en Connecticut

"Me encantaría y creo que si se juega serio, hoy podemos ganar 4-0 ó 5-0. Es lo que creo, pero no me gusta decirlo, porque no me gusta salar la cosa. Por eso yo no digo el resultado. Ya la fregué, ahora perdemos", dijo entre risas el comunicador en América.

El optimismo por la Selección Peruana es real y aunque la última vez que jugamos contra Estados Unidos perdimos, esta vez muchos esperan otro resultado contundente.

Perú - Estados Unidos 2018 EN VIVO: ver hoy GRATIS amistoso FIFA EN DIRECTO

¿Se cumplirá el score de Osores? Lo veremos más tarde, lo cierto es que Perú va por buen camino y ante Estados Unidos debe ratificar que irá con un gran cartel a la Copa América del 2019.