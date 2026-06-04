Perú vs. Haití jugarán este viernes 5 de junio, en un amistoso internacional por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. donde los dirigidos por Mano Menezes seguirán poniéndose a punto para lo que será el próximo ciclo mundialista, mientras que los centroamericanos se preparan para su debut en el Mundial 2026. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La Selección Peruana llega a este encuentro en el NU Stadium de Miami con la necesidad imperiosa de sumar su primera victoria bajo el mando del técnico brasileño Mano Menezes. Tras la dolorosa no clasificación al Mundial 2026 y un inicio de ciclo que dejó una derrota ante Senegal (0-2) y un empate frente a Honduras (2-2), el equipo nacional buscará aprovechar este amistoso para lavar su imagen.

Para este compromiso, el comando técnico no podrá contar con piezas importantes en ofensiva como Alex Valera y Joao Grimaldo, ambos descartados por lesión. Sin embargo, este escenario abre una ventana inmejorable para probar nuevos rostros y consolidar el recambio generacional. El hincha blanquirrojo está expectante por ver en acción a jugadores que vienen pidiendo pista, como Fabio Gruber, Marco Huamán o el propio Jairo Vélez.

Menezes aprovechará este duelo para ajustar tuercas en la medular y encontrar mayor fluidez ofensiva. Se perfila un mediocampo con Erick Noriega como eje, secundado por Jairo Concha y un experimentado André Carrillo más suelto en la creación. El gran reto de Perú será mejorar su producción de cara al arco rival.

El presente de Haití es diametralmente opuesto al de Perú. El conjunto dirigido por Sébastien Migné vive un estado de gracia absoluto tras conseguir su histórica clasificación a la Copa del Mundo después de 52 largos años de espera. Este amistoso en tierras estadounidenses representa su último gran ensayo antes de debutar en el Mundial, donde conformarán el competitivo Grupo C junto a potencias de la talla de Brasil, Marruecos y Escocia. Llegan con la moral al tope y sin ningún tipo de presión.

Vienen de golear 4-0 a Nueva Zelanda en su último amistoso, exhibiendo un fútbol rápido y de transiciones fulminantes. Su principal arma ofensiva es el delantero Duckens Nazon, quien será un verdadero dolor de cabeza para la zaga peruana. El equipo caribeño basará su estrategia en el orden defensivo liderado por el portero Johnny Placide y en la potencia de sus extremos para lastimar.

El plan táctico de Migné pasará por cederle la iniciativa al cuadro sudamericano durante los primeros minutos, armar un bloque sólido en el mediocampo y buscar lastimar al contragolpe. Si logran neutralizar el circuito de pases de Perú en la zona medular y evitan que los atacantes nacionales reciban con comodidad, tendrán el escenario perfecto para llevarse una victoria anímica clave.

¿A qué hora juegan Perú vs Haití?

Perú vs Haití está programado para este viernes 5 de junio desde la 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del sábado.

¿En qué canales ver Perú vs Haití?

Perú vs Haití se disputará en el estadio NU Stadium de Miami de Estados Unidos, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, en la señal de Movistar TV, y también en América Televisión para todo el territorio peruano por señal abierta. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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