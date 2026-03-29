La selección peruana enfrentará este martes a la Selección de Honduras. (Foto: FPF)
La selección peruana enfrentará este martes a la Selección de Honduras. (Foto: FPF)

Borrón y cuenta nueva. La Selección Peruana tuvo un amargo debut al mando de Mano Menezes en el Stade de France en París: fue derrota por 2-0 ante Senegal, reciente campeón de la Copa Africana (subcampeón en mesa), con un resultado que pudo ser incluso más abultado. De hecho, la derrota generó ciertas críticas al desempeño de algunos futbolistas y también al bajo nivel de otros. Pero no hay tiempo para lamentos.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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