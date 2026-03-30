En el Estadio Municipal de Butarque (Leganés, España), Perú vs. Honduras se verán las caras en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA de este mes. En esta nota conocerás todos los detalles de este duelo que será el segundo al mando de Mano Menezes en la Bicolor, en busca de su primera victoria con el equipo de todos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Perú viene de caer 2-0 ante Senegal en el Stade de France en París con una mezcla de juventud y experiencia en el debut del entrenador brasileño Mano Menezes. Con respecto a dicho equipo, se espera que el estratega realice algunas variantes con el objetivo de seguir probando jugadores para aumentar el universo de jugadores de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030.

Pedro Gallese en el arco, Miguel Araujo en defensa, Erick Noriega en la volante y Alex Valera en al ataque se perfilan para mantenerse en el equipo titular, mientras que Fabio Gruber, Jairo Concha y Joao Grimaldo, quienes ingresaron ante Senegal, podrían tener su chance desde el inicio ante Honduras, en lo que será el último amistoso de la fecha doble FIFA de este mes.

Honduras, por su parte, jugará su primer y único duelo en esta jornada FIFA frente a la Selección Peruana. Al igual que nosotros, también tienen un DT debutante: el español José Francisco Molina, quien presentó una renovada nómina con algunas figuras del extranjero y la mayoría de la base del torneo local.

En la convocatoria de la H destacan el defensa Denil Maldonado, del Rubin Kazán de Rusia; el volante Kervin Arriaga, del Levante de España; el delantero Dereck Moncada, del Inter de Bogotá de Colombia; y el también atacante Luis Palma, actualmente en Lech Poznan de Polonia.

Perú cayó 2-0 ante Senegal en el primer partido de Mano Menezes como técnico. (Crédito: FPF).

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

Perú vs. Honduras: horarios del partido

El partido amistoso internacional entre Perú vs. Honduras se disputará este martes 31 de marzo en el Municipal de Butarque, Leganés, España. El partido comenzará a la 1:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Honduras?

Este amistoso entre Perú vs. Honduras será televisado para todo el territorio peruano por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de la opción por señal de cable en Movistar Deportes, disponible en Movistar TV y Movistar TV App.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en Perú?

El partido entre Perú vs. Honduras será transmitido en Perú por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para los usuarios que quieran verlo por señal abierta, mientras que Movistar Deportes lo pasará para los que tengan el servicio de Movistar TV o Movistar TV App.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en Colombia?

Para Colombia, el encuentro entre Perú vs. Honduras no tiene un canal con los derechos para transmitirlo. Eso sí, podrían usar un VPN para acceder a los canales que sí tienen los derechos en suelo peruano.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en Argentina?

El amistoso entre Perú vs. Honduras no tiene transmisión exclusiva para Argentina, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en Chile?

El encuentro amistoso internacional entre Perú vs. Honduras no tiene transmisión exclusiva para Chile, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en Ecuador?

El compromiso de preparación entre Perú vs. Honduras no tiene transmisión exclusiva para Ecuador, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en Paraguay?

El duelo entre Perú vs. Honduras, a jugarse el martes 31 de marzo en España, no tiene transmisión exclusiva para Paraguay, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana (ATV, América TV o Movistar Deportes) a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras en México?

El compromiso amistoso entre Perú vs. Honduras no tiene transmisión exclusiva para México, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana (ATV, América TV o Movistar Deportes) a través del uso de una VPN.

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