En el Stade de France (París, Francia), Perú vs. Senegal se verán las caras en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA de este mes. En esta nota conocerás todos los detalles de este duelo que mercará el inicio del proceso para la ‘Bicolor’ con Mano Menezes en el banquillo. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

La Selección Peruana tendrá su primer amistoso con Mano Menezes como director técnico, quien asumió recientemente luego del interinato de Manuel Barreto, quien dirigió los últimos amistosos del equipo en noviembre del año pasado. Así pues, el brasileño será el encargado de buscar renovar la ilusión de la gente con miras a la Copa del Mundo del 2030.

Con una convocatoria que destaca por su mixtura entre juventud y experiencia, Menezes tendrá la tarea de sacar sus primeras conclusiones en medio de un amistoso bastante retador. Senegal, el rival de este fin de semana, acaba de salir campeón de la Copa Africana de Naciones, en medio de una disputa legal con Marruecos que acaba de llegar al TAS.

Aunque para la Confederación Africana de Fútbol el título le corresponde al seleccionado marroquí, mientras esto se resuelve en el TAS, para muchos Senegal sigue siendo el monarca del balompié africano. En ese sentido, llega con un mejor presente que la ‘Blanquirroja’, siendo 12 en el ranking FIFA y con un lugar en el Mundial 2026.

Pese a que no estará Sadio Mané por una lesión, los ‘Leones del Teranga’ parten como favoritos para celebrar en París. En su nómina de convocados destacan Nicolas Jackson del Bayern Múnich, Ismaïla Sarr del Crystal Palace, Habib Diallo del Metz, Pape Matar Sarr del Tottenham, Idrissa Gana Gueye del Everton, Kalidou Koulibaly del Al-Hilal, Édouard Mendy, también del Al-Ahli, entre otros.

Por ahora hay pocas luces respecto a la alineación que parará Menezes ante Senegal, pero lo claro es que, según señaló el propio brasileño en su última conferencia de prensa, la idea es parar al equipo con un 4-3-3. A partir de dicho sistema, podríamos ver movimientos durante el desarrollo del partido.

Un detalle a tomar en cuenta es que los 24 futbolistas elegidos en esta convocatoria sumarán minutos en esta fecha FIFA de marzo. Si alguno no juega contra Senegal, seguro lo hará ante Honduras el martes 31. Recordemos que Renzo Garcés tuvo que ser desafectado de esta lista debido a una lesión.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

Perú vs. Senegal: horarios del partido

El partido amistoso internacional entre Perú vs. Senegal se disputará este sábado 28 de marzo en el Stade de France, París, Francia. El partido comenzará a las 11:00 a.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?

Este amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado para todo el territorio peruano por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de la opción por señal de cable en Movistar Deportes, disponible en Movistar TV y Movistar TV App.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal en Perú?

El partido entre Perú vs. Senegal será transmitido en Perú por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para los usuarios que quieran verlo por señal abierta, mientras que Movistar Deportes lo pasará para los que tengan el servicio de Movistar TV o Movistar TV App.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal en Colombia?

Para Colombia, el encuentro entre Perú vs. Senegal no tiene un canal con los derechos para transmitirlo. Eso sí, podrían usar un VPN para acceder a los canales que sí tienen los derechos en suelo peruano.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal en Argentina?

El amistoso entre Perú vs. Senegal no tiene transmisión exclusiva para Argentina, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal en Chile?

El encuentro amistoso internacional entre Perú vs. Senegal no tiene transmisión exclusiva para Chile, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal en Ecuador?

El compromiso de preparación entre Perú vs. Senegal no tiene transmisión exclusiva para Ecuador, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación colombiana de GOL Caracol TV a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Perú vs. Senegal en Paraguay?

El duelo entre Perú vs. Senegal, a jugarse el sábado 29 de marzo en Francia, no tiene transmisión exclusiva para Paraguay, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana (ATV, América TV o Movistar Deportes) a través del uso de una VPN.

¿Dónde ver Colombia vs. Croacia en México?

El compromiso amistoso entre Perú vs. Senegal no tiene transmisión exclusiva para Paraguay, y tampoco recomendamos buscarla por Fútbol Libre TV. Eso sí, los usuarios podrían conectarse a la televisación peruana (ATV, América TV o Movistar Deportes) a través del uso de una VPN.

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