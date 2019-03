Salvador Cabañas: “Me gustaría dirigir en el fútbol peruano”

Ni por el cartel de ‘goleador estrella’ que carga sobre sus hombros, Salvador Cabañas se siente un ‘winner’. Al contrario, el ‘Chava’ camina por las calles de Itauguá (ubicado a 30 kilómetros de la capital de Paraguay ), con la humildad de un técnico en busca de más oportunidades. Y, según nos cuenta, no dudaría en seguir alimentado su segunda carrera en el fútbol peruano.

¿Cómo va su etapa de director técnico?

Hace poco terminó mi contrato con un club de Itauguá. De verdad, estoy feliz, porque estoy dirigiendo. Y eso me agrada, porque puedo trasladar lo aprendido. Ahora, anhelo a dirigir a la selección de la ciudad.

¿Ha proyectado ir a probar suerte en México, país en el que triunfó?

Mi cuñado es mi ayudante técnico y mi representante. Él trabaja para ver si existe una posibilidad de ir a dirigir.

Sería anecdótico verlo dirigiendo en el fútbol peruano.

Me gustaría dirigir en el fútbol peruano, si existiera una posibilidad. Pero, primero, quiero quemar etapas, como se dice, en mi país. Salir implica una mayor responsabilidad.

¿Qué sabe del fútbol peruano?

Que son jugadores de muy buena técnica, de buen pie. Cuando jugamos contra ellos, sacamos buenos y malos resultados [risas].

¿Salvador Cabañas cómo es como técnico?

Me gusta que mi equipo juegue con la pelota al ras del piso. Nada de pelotazos. Porque los paraguayos no solo somos garra. Soy fiel a las ideas que me dejó Gerardo Martino.

¿Mantiene comunicación con el ‘Tata’?

No, pero es uno de los técnicos que más me enseñó.

Para relajarnos un poco. Es muy difícil contactarlo, ¿por qué no tienes un número propio?

Yo tengo un número, pero el celular se lo doy a personas cercanas a mí, para que respondan las miles de llamadas que entran a diario. Prefiero evitar eso [risas].

Tal vez, esa situación limita tu nivel de exposición...

Ni siquiera me gusta la idea de tener redes sociales. Prefiero que la gente me busque por mi trabajo, no por lo que digo a través de un celular.

¿Esa idea se las trasladas a los jugadores que diriges?

No, para nada. No les quito los celulares, previo a un partido. Solo me gusta que respondan dentro del campo de juego.

