Luego de caer goleada por 3-0 a manos de Uruguay, la Selección Peruana sentenció las mínimas chances que tenía de pelear por el repechaje intercontinental y, por segunda ocasión consecutiva, veremos el Mundial por televisión. Así pues, a falta de una jornada para que finalicen las Eliminatorias 2026, existe un dato estadístico que la ‘Blanquirroja’ debe conservar en su último encuentro frente a Paraguay, como consuelo en un proceso que fue desastroso de principio a fin.

Nada podrá cambiar la imagen que dejó la Selección Peruana a la largo de los 17 partidos que disputó en este camino hacia la Copa del Mundo del 2026. Tuvimos tres entrenadores y ninguno fue capaz de darle un giro inesperado a la historia; ninguno tuvo la mano para corregir los errores, dar un golpe sobre la mesa y enderezar un final que desde hace meses se sabía que sería trágico.

En medio de este cierre de ciclo, que seguramente tendrá la despedida de varios seleccionados de la ‘Bicolor’, hay una estadística en verde que no podemos perder contra Paraguay –selección ya clasificada al Mundial–: desde el 14 de noviembre del 2014 que no caemos ante los guaraníes, registrando 12 partidos consecutivos invictos, siendo cinco por Eliminatorias, cinco por amistosos y dos por Copa América.

Son 11 años sin perder ante la ‘Albirroja’, con ocho triunfos y cuatro empates al hilo. Después de aquella caída del 14 de noviembre del 2014 en un amistoso, con un 2-1 en contra en el Estadio Feliciano Cáceres de Luque, la Selección Peruana inició su racha cuatro días después, con un 2-1 en el Estadio Nacional con un doblete de Carlos Ascues, teniendo a Pablo Bengoechea en el banquillo como técnico interino.

Para encontrar la última derrota peruana ante Paraguay por Eliminatorias, tenemos que remontarnos al 16 de octubre del 2012, cuando el equipo dirigido Gerardo Pelusso se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Pablo Aguilar, en el trayecto hacia el Mundial de Brasil 2014. Desde entonces, la ‘Bicolor’ ha sabido mantenerse firme en procesos clasificatorios contra los paraguayos, con tres victorias y dos empates.

Si el equipo de Óscar Ibáñez cae este martes en el Estadio Nacional, no solo cerrará de mala manera estas Eliminatorias, sino también dejará atrás su mejor racha histórica sin perder ante un mismo rival. Claramente un triunfo o un empate no servirán para nada, pero una derrota en los registros podría significar el punto de quiebre en una supremacía que se ha sostenido por más de una década.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes por los canales 003 y 793 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV (Canal 4)y ATV (Canal 9). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

