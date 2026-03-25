La Selección Peruana se alista para enfrentar a Selección de Senegal en un amistoso internacional que marcará el inicio de una nueva etapa bajo el mando de Mano Menezes. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, un dato ha llamado la atención en la previa: la enorme diferencia económica entre los planteles de ambas selecciones.

Según datos del portal especializado Transfermarkt, el plantel de Senegal tiene un valor cercano a 456.8 millones de euros, mientras que la plantilla de Perú alcanza apenas 27.65 millones de euros. Esto significa que el equipo africano vale más de 16 veces que la ‘Bicolor’, reflejando una brecha importante entre ambas selecciones.

La diferencia resulta aún más llamativa si se analiza el valor promedio de cada futbolista. Mientras que un jugador de Senegal tiene un valor promedio superior a 16 millones de euros, el promedio en Perú apenas supera el millón de euros por futbolista.

En el caso del combinado peruano, los jugadores con mayor cotización actualmente son Oliver Sonne y Erick Noriega, ambos con valores cercanos a los 4 millones de euros. Estos nombres encabezan la lista de futbolistas más valorizados dentro del equipo dirigido por Menezes.

Erick Noriega y Oliver Sonne se entrenan al mando de Mano Menezes. (Foto: FPF)

Por el lado de Senegal, el panorama es completamente distinto. El equipo africano cuenta con futbolistas que militan en ligas europeas de primer nivel y que superan ampliamente el valor de varios planteles sudamericanos. De hecho, algunos de sus jugadores por sí solos tienen un precio de mercado cercano o incluso superior al valor total de Perú.

Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones. (Foto: Federación Senegalesa de Fútbol)

A pesar de esta diferencia económica, el amistoso servirá como una prueba importante para la ‘Bicolor’. El encuentro permitirá ver el primer funcionamiento del equipo en la nueva etapa del proceso, además de medir a Perú ante una selección ubicada entre las más competitivas del continente africano.

Este partido será un termómetro para evaluar el nivel de la selección peruana frente a rivales de mayor jerarquía tras el proceso rumbo al Mundial 2026. Aunque el valor del mercado marque una distancia considerable, el fútbol muchas veces demuestra que los números no siempre determinan lo que sucede dentro del campo.

¿Cuándo jugarán Perú y Senegal?

El amistoso entre la Selección Peruana y la Selección de Senegal marcará el debut del técnico brasileño Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. El encuentro forma parte de la fecha FIFA de marzo y se disputará el sábado 28 en el Stade de France, París.

Podrán seguir el compromiso a través de las señales de América Televisión, ATV y Movistar Deportes, canales que transmitirán el partido para todo el Perú. El duelo está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora peruana).

TE PUEDE INTERESAR