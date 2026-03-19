Senegal presentó a sus convocados para enfrentará a Perú. (Foto: TUDN)
Senegal presentó a sus convocados para enfrentará a Perú. (Foto: TUDN)

La Selección de Perú enfrentará a la vigente campeona de la Copa Africana de Naciones, la Selección de Senegal, en un amistoso en París por la fecha FIFA, que marcará el debut de Mano Menezes al frente de la bicolor. De cara a este encuentro, Senegal presentó su lista de convocados, aunque sorprendió la ausencia de su principal figura y capitán, Sadio Mané.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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