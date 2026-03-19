La Selección de Perú enfrentará a la vigente campeona de la Copa Africana de Naciones, la Selección de Senegal, en un amistoso en París por la fecha FIFA, que marcará el debut de Mano Menezes al frente de la bicolor. De cara a este encuentro, Senegal presentó su lista de convocados, aunque sorprendió la ausencia de su principal figura y capitán, Sadio Mané.
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