A pocas horas del amistoso frente a Senegal, si bien existen las expectativas de otros tiempos, la Selección Peruana espera comenzar con pie derecho este nuevo comienzo con Mano Menezes en el banquillo. El rival enfrente llega como uno de los mejores del mundo según el ranking FIFA y su reciente victoria en la Copa Africana de Naciones, pese a que están en disputa en el TAS tras el reclamo de Marruecos, lo coloca como una prueba interesante para la ‘Blanquirroja’.

En ese sentido, Pedro Gallese, el titular para el encuentro de mañana en el Stade de France, charló brevemente con el medio oficial de la Selección Peruana y destacó la importancia de este tipo de compromisos para comprender la idea del entrenador, más si se trata de uno que recién acaba de llegar.

“Son partidos de preparación, conocer las ideas del nuevo comando técnico, para reencontrarnos con algunos compañeros”, afirmó, valorando el nuevo grupo que se ha conformado en la ‘Bicolor’, combinando nombres de experiencia y la sangre nueva que busca el tan mencionado recambio generacional.

Pedro Gallese disputó un Mundial con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Precisamente sobre los más chicos, el también guardameta del Deportivo Cali reconoció que ellos se han ganado su convocatoria a pulso y ahora tendrán que reafirmarlo dentro del campo. Y es que Gallese es una voz autorizada para decirlo: es el mejor portero en la historia de la Selección Peruana.

“Ellos se han ganado la convocatoria. Ahora tienen que demostrarlo en los entrenamientos, en los partidos, y así representar bien a nuestra selección”, aseguró, dejando en claro que a ellos les tocará tomar la posta cuando los de mayor experiencia dejen de ser considerados en la selección por un tema de edad.

Finalmente, el ‘Pulpo’ le dio importancia a los días de trabajo bajo la dirección técnica de Mano Menezes. Aunque por un tema de calendario no serán muchos los días que tendrán con el brasileño, el plantel debe aprovecharlo al máximo. “Tenemos pocos días de entrenamiento, son nuevas ideas, pero siempre lo mejor para la selección”, aseveró.

Pedro Gallese se perfila para ser titular frente a Senegal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Senegal?

El partido amistoso entre Perú vs. Senegal se disputará este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de France (Francia). El duelo comenzará a la 1:00 p.m. en países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, mientras que a las 5:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?

El amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.

TE PUEDE INTERESAR