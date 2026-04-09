La Selección Peruana femenina se enfrentará a Uruguay por la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de CONMEBOL, en un partido clave para ambas escuadras que buscan escalar posiciones en el torneo. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, donde la ‘bicolor’ intentará hacerse fuerte jugando en condición de local.

El compromiso está programado para disputarse este viernes 10 de abril en la ‘Ciudad Imperial’. El equipo dirigido por Antonio Spinelli buscará sumar un triunfo importante frente a su público y aprovechar las condiciones de la altura para llevarse el juego ante el conjunto ‘charrúa’.

El duelo entre Perú y Uruguay comenzará a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana). En otros países de Sudamérica el encuentro tendrá distintos horarios: en Uruguay y Argentina iniciará a las 6:00 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador también se podrá seguir desde las 4:00 p.m.

En cuanto a la transmisión, el encuentro será televisado por la señal de DSports, canal disponible para los usuarios de DirecTV. Asimismo, el compromiso también podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma DGO, servicio digital que ofrece la señal en vivo.

La selección peruana llega a este partido con la necesidad de sumar puntos en el certamen. En su última presentación sufrió una dura derrota ante Venezuela, por lo que buscará recuperarse frente a Uruguay y seguir en la pelea dentro de la competencia continental.

Por su parte, el combinado uruguayo también intentará conseguir un resultado positivo en Cusco. El equipo ‘charrúa’ sabe que un triunfo podría ser clave para mantenerse en la lucha dentro de la Liga de Naciones Femenina, por lo que se espera un encuentro disputado entre ambas selecciones.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Perú y Uruguay está programado para disputarse el viernes 10 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, escenario donde la selección nacional intentará hacerse fuerte jugando como local.

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay?

El compromiso se jugará desde las 16:00 horas (hora peruana) en la ‘Ciudad Imperial’, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay EN VIVO?

La transmisión del partido estará a cargo de DSports, señal disponible para los usuarios de DirecTV. Además, el encuentro también podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma DGO

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