Gregorio Pérez deberá guardar distancia del estadio Centenario, pese a vivir a pocas cuadras. La salud es primero, pero el amor por el fútbol no lo ha apartado de los análisis y menos con un duelo tan esperado entre dos países que conoce al revés y al derecho: Uruguay y Perú. El choque entre ambas escuadras definirá el orden de la tabla de posiciones en las Eliminatorias a Qatar 2022, algo que él sabe muy bien, por lo que las expectativas son muy altas.

Depor visitó al ‘profe’ en Montevideo y conversó con el estratega uruguayo, quien sigue su proceso de recuperación, tras la afección cardiaca que tuvo a inicios de año en Lima y que lo obligó a dar un paso al costado de la dirección técnica de Universitario de Deportes. Sus conocimientos y su amor por este deporte no lo alejan del todo, pese a las recomendaciones de los médicos. La prudencia es hoy su mantra, pero sin dejar de disfrutar de la vida y su pasión, tal y como él confesó.

¿Cómo va su proceso de recuperación, tras llegar a Montevideo?

Estamos mejorando día a día. La verdad que doy gracias a Dios de poder estar hoy en contacto. Ha sido una situación difícil, pero con mucha fe tratando de recuperarnos para tener una ida normal, como la que teníamos. Lógico, con las precauciones que debemos de tener y sin las exigencias que en su momento se va desarrollando en nuestra actividad. Vamos luchándola.

Tenemos que tener paciencia para esta recuperación, para seguir disfrutando de la vida, que no quiere decir que debemos apartarnos totalmente de esta gran pasión, pero sí debemos tener claro que ya no es lo mismo, de sentir esa adrenalina que realmente se sentía en cada jornada de trabajo. Como digo, la podemos contar y somos conscientes de que, gracias a Dios, vamos a poder seguir disfrutando de la familia, de la gente que nos quiere y de la vida.

De cara a las Eliminatorias, ¿cómo ve a Uruguay y a Perú para este encuentro por las Eliminatorias?

Vivo muy cerquita del estadio Centenario, pero no podré concurrir, porque no me lo permiten. Estaré palpitando esta final, porque para mí es una final, más allá de que falte la última fecha, pero acá se están jugando la clasificación directa al Mundial. Es un partido sumamente importante para los dos. Acá se reconoce, y lo digo con propiedad, el potencial de Perú.

Se acortaron las diferencias, producto del trabajo, del proyecto que se puedo mantener en su país y a las pruebas me remito, al ser un aspirante a ir al Mundial de Qatar, por el trabajo de largo tiempo, porque tiene muy buenos jugadores, porque hay un proyecto que lo respalda y es un equipo que ha demostrado que de visitante ha logrado resultados que los lleva hoy a tener esta expectativa. Va a ser para mí una final.

Uruguay en las dos últimas presentaciones mostró otra cara. Siempre en los cambios, más allá que no nos gusten, tienen un efecto positivo, y mantiene su poderío, cuenta con todo el plantel de jugadores que lo están haciendo muy bien en sus respectivos clubes. Sin embargo, acá hay un reconocimiento a Perú, que se lo ganó, y para mí es una final, más allá del estadio Centenario y su localía, y que las entradas ya están agotadas desde hace varios días. Hay mucha ilusión también, así que te digo que de un lado y otro existe un gran respeto por lo que han demostrado en los últimos partidos.

¿Uruguay llega como favorito por ser local?

Cuidado, porque también Colombia tenía todo a su favor y Perú le ganó de visitante, con todo y la localía. Cuidado, eso acá se sabe y se respeta. Puede ser un partido largo, pero el fútbol tiene muchas sorpresas, que esperemos que no haya, más allá de los acontecimientos de un duelo, el desarrollo del mismo, la improvisación del mismo. Hay varios factores, pero yo entiendo que será un partido muy parejo.

Tres jugadores de Universitario fueron convocados a la Selección Peruana, ¿cómo los ve para este partido?

No he tenido contacto ahora con los jugadores de Universitario que fueron convocados a la selección, pero sí ellos han estado preocupados por mi situación. Me mandaron mensajes hace algunas semanas atrás. Lo de Alex Valera a mí no me sorprende, porque para mí es un gran ‘9′. Tengo plena convicción de que es un jugador que va a brillar en el exterior cuando le toque salir, por sus condiciones.

Yo veo que se le menciona poco a él, está dentro del plantel, tiene muchas virtudes, inclusive fue protagonista directo del gol que hace Edison Flores contra Ecuador, también tuvo dos jugadas en ese tiempo. Ya tiene una trayectoria grande, no le ha tocado jugar más minutos, pero es un jugador con mucha experiencia.

Aldo Corzo es un defensa muy reconocido también, tuvo una gran actuación en Barranquilla, que me puso muy contento, marcó al mejor jugador de nuestro continente en este momento, Luis Díaz (fue comprado por el Liverpool en 70 millones de euros) y Aldo lo borró. A todos ellos les deseo que también vayan al Mundial, junto con Uruguay.

¿Cuál es su mensaje a los hinchas de Universitario?

El agradecimiento a la gente de la ‘U’, vivimos momentos muy lindos. Desgraciadamente, por problemas de salud, no pude continuar. La primera vez se nos truncó un sueño, producto de la pandemia y el mundo futbolero de Perú conoce. Regresamos más por el cariño que le teníamos al club y la posibilidad de volver de estar nuevamente.

Lamentablemente, por distintas razones, el club estaba muy mal, se hizo un esfuerzo grande por parte del plantel y de la gente que rodea a la ‘U’ para poder mejorar esa situación y se dieron las circunstancias para que el equipo pudiera clasificarse a una copa internacional, que en aquel momento se veía muy lejos, donde se ganaron siete partidos de ocho, con un plantel muy acotado, con muchos lesionados, con algunos suspendidos, pero con mucha fe y con mucha ‘garra’ se pudo lograr esa clasificación.

Después, preparamos un plantel haciendo una muy buena pretemporada, respaldando algunos juveniles y con muchas expectativas para el futuro, para la Copa Libertadores, para luchar por el torneo local, pero tuvimos esta desgracia de salud que no nos permitió continuar.

Dios quiso que fuera así, igual le tengo un gran cariño, un gran recuerdo de ese club, su gente, de todos aquellos que nos apoyaron, las amistades que tenemos y un gran agradecimiento al pueblo peruano por ese afecto y respeto que nos brindaron. Uno como ha sido en la vida agradecido, lógicamente, más allá de los traspiés que podamos tener, yo no me puedo olvidar de eso. También hago presente a mis dos compañeros, Daniel Curbelo y Edgardo Adinolfi, que estuvieron en la primera línea conmigo siempre.





