Esta noche se disputa el duelo entre Perú y Uruguay, por la novena jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. Este será un duelo complicado para ambas delegaciones, tal y como señaló el estratega uruguayo Jorge Fossati, quien manifestó que la Selección Peruana es el rival más complicado para los ‘charrúas’ en esta fecha triple.

“De estos tres partidos que tiene Uruguay, sin ninguna duda, por lo mostrado contra Ecuador. Luego de la Copa América, este ante Perú es el partido más complejo”, indicó el DT en diálogo con Radio Ovación. Además, destacó que ambos equipos lleguen de procesos largos, lo que les permite a sus técnicos analizar diversos esquemas de juego.

En ese sentido, dijo que “no podemos negar que son jugadores importantísimos para Uruguay pero estamos hablando, tanto en la selección de Uruguay como la de Perú, de procesos largos. Técnicos que vienen trabajando hace años con la selección y es de esperar que tengan las soluciones a los problemas”.

Fossati decidió no dar nombre de algún integrante de la Selección Peruana, pero sí resaltó lo hecho por el combinado nacional. “No me gustaría nombrar jugadores en especial, Perú tiene un mediocampo con jugadores muy inteligentes. Me pareció que la línea final ha ganado mucha firmeza con la aparición de Luis Abram, a quien yo no lo tenía”, señaló.

Sobre el choque de esta noche, confió en el criterio del maestro Óscar Washington Tabárez para así quedarse con los trs puntos: “Veremos cuál es la estrategia de Tabárez. Si esperar y contragolpear o tratar de asumir el protagonismo y no dejar sentir cómodo a Perú. Creo que dejarlo sentir cómodo a Perú no sería lo indicado, Uruguay tendría que estar bien compacto, bien agresivo porque el futbolista peruano es de buen pie”.

Finalmente, se refirió a las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani en esta fecha triple: “No son cualquier bajas, son dos jugadores emblemas de la selección. Se podría comparar con cuando a ustedes les faltó Paolo y Farfán”. Incluso, criticó la decisión de la Premier League, opinando que le parece “algo totalmente fuera de lugar”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.