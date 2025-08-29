El camino rumbo al Mundial 2026 entra en su recta final y cada partido puede definir un destino. En esta ocasión, la Selección Peruana deberá visitar a Uruguay en Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un duelo que promete ser exigente en todos los sentidos. Sin embargo, más allá de lo que significa enfrentar a la siempre complicada ‘Celeste’, en las últimas horas se conoció que el conjunto de Marcelo Bielsa no podrá contar con varios de sus nombres habituales. La noticia genera expectativa en el hincha peruano, que ve en estas ausencias una posible ventaja, aunque también sabe que el poderío uruguayo sigue siendo de cuidado.

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, confirmó que su equipo no podrá tener a disposición a algunos referentes por distintos motivos. Uno de los casos más sonados es el de José María Giménez, defensa central del Atlético de Madrid y voz de mando en la última línea charrúa. El propio estratega explicó que el jugador no atraviesa un buen momento físico tras varias complicaciones en los últimos meses.

Otro futbolista que quedó descartado es Maximiliano Araújo, quien había ganado protagonismo en la era Bielsa y se perfilaba como pieza clave en el ataque. El delantero del Sporting de Lisboa no logró recuperarse a tiempo de una lesión, por lo que su ausencia será obligatoria en el choque contra la ‘Bicolor’.

Las sanciones también pasaron factura en el plantel uruguayo. Ronald Araújo, zaguero del Barcelona, y Nahitan Nández, lateral del Al-Qadisiyah, deberán cumplir con la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, dejando a la defensa con menos alternativas. En la ofensiva tampoco estará Darwin Núñez, aún sancionado por los incidentes en la Copa América, lo que reduce el peso goleador del conjunto local.

En esa misma línea, otro de los jugadores ausentes será Nicolás de la Cruz, actualmente en Flamengo, quien no podrá participar del partido frente a Perú. El mediocampista creativo es uno de los que más desequilibrio genera en la mitad de la cancha y su baja representa un duro golpe en la generación de juego de la ‘Celeste’.

En total, serán seis los futbolistas que no podrán ser parte de este compromiso, una cifra considerable tomando en cuenta que varios de ellos suelen ser titulares indiscutibles. Bielsa, pese a las limitaciones, aseguró que confía en la profundidad de su plantilla y en la capacidad de los jóvenes que buscan ganarse un lugar en la selección uruguaya.

Para la Selección Peruana, este escenario abre una ventana de ilusión. Aunque el reto en Montevideo sigue siendo mayúsculo, el hecho de enfrentar a un Uruguay sin varios de sus referentes podría equilibrar un poco más el partido.

Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

El duelo está programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en el histórico Estadio Centenario. Mientras Uruguay busca sellar su clasificación directa al Mundial 2026, Perú tratará de sumar puntos que le permitan llegar con opciones a la última fecha frente a Paraguay en Lima.

