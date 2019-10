¿Perú sobrevalorado? Óscar Tabárez volvió a tocar el tema de la derrota de Uruguay con la bicolor por la Copa América

Calienta el Perú vs. Uruguay. Óscar Washington Tabárez ya vive la previa del duelo amistoso de su equipo contra la Blanquirroja. El técnico del elenco 'Charrúa' confesó que sigue pensando en el duelo con el cuadro de Ricardo Gareca por Copa América, aunque restó méritos a lo conseguido, aquella noche, por la bicolor.

"El partido con la Selección Peruana (de la Copa América Brasil 2019) todavía no me lo pude sacar de la cabeza, pero no termina todo ahí porque no soy resultadista. Se habla de 'las grandes dificultades que nos puso Perú', pero no nos tiró casi al arco", sostuvo el entrenador del elenco celeste a los medios de prensa.

Sobre el Perú vs. Uruguay, destacó que será un gran termómetro para ver a su plantel, aunque minimizó la importancia del marcador que pueda darse al término de los noventa minutos de juego.

"Es una buena oportunidad para seguir viendo cosas. Van a ser partidos de preparación, pero el resultado que se obtenga en el enfrentamiento no va a ser lo importante", agregó el estratega del equipo celeste.

La Selección Peruana y Uruguay jugarán el viernes 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo. El partido está programado para las 6 p.m. (hora peruana).



Más de la llegada de la Selección Peruana a Montevideo. (Video: José Luis Saldaña)

