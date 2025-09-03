Pedro Gallese previo al Perú vs. Uruguay | VIDEO: DSports
En medio de la tensión que se vive rumbo a las últimas fechas de las , , arquero y capitán de la , se presentó ante los medios para compartir sus sensaciones antes del decisivo partido frente a Uruguay. Desde Montevideo, el portero nacional dejó un mensaje cargado de fe, consciente de que el camino ha sido complicado, pero también de que aún existen posibilidades matemáticas para luchar hasta el final. El duelo de este jueves 4 de septiembre será una prueba exigente, y Gallese lo encara como una oportunidad para demostrar el carácter de un grupo que, pese a las adversidades, todavía sueña con mantener viva la ilusión mundialista.

El guardameta del Orlando City recalcó que los dos partidos que quedan en el calendario deben jugarse como auténticas finales. Quedan dos partidos muy duros, donde estamos obligados a ganar ambos y ver qué es lo que pasa, expresó con determinación, subrayando la importancia de no bajar los brazos en este tramo final de la competencia.

