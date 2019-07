¡Con Kevin Quevedo desde el arranque! Así formará Perú y Uruguay en el debut en los Juegos Panamericanos [FOTOS]

Perú vs. Uruguay | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | juegan hoy por la fecha 1 de los Juegos Panamericanos 2019 , en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 4-2-3-1 no se toca por nada del mundo. El letal ataque por las bandas es la principal característica de lo que veremos en el torneo panamericano. La Selección Peruana Sub 23 quiere debutar ante un duro rival.

Carlos Cáceda será clave en el arco en el Perú vs. Uruguay. Portales y Fuentes son dos torres en la defensa central. Rabanal y Huerto sudarán la ‘gota gorda’ como laterales. Pretell y Guivin se entienden con Oliva. Además, Quevedo y Polar se consolidan como extremos y se pone énfasis en sus centros. Montes no falla una frente al arco en los trabajos.

Perú vs. Uruguay irá por la señal de Latina TV. Además, contará con una transmisión especial de Movistar Deportes y el canal Lima 2019 (19 de Movistar TV). Si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que será este partido, no puedes despegarte de la web de Depor.com



Los dirigidos por Nolberto Solano saldrán en búsqueda de sus tres primeros puntos en el certamen. En frente, tendrán a la siempre complicada escuadra 'Charrúa', la misma que llega a Lima con la única consigna de defender la medalla de oro obtenida en Toronto 2015.



Lima 2019: Óscar del Portal retó a Kevin Martínez. (América TV)

