Perú vs. Uruguay: fecha, horario y canales para VER GRATIS el amistoso internacional por fecha FIFA

Perú y Uruguay EN VIVO | LATINA TV | EN DIRECTO | miden fuerzas en el estadio Centenario (Montevideo) por fecha FIFA. La Blanquirroja espera dar un nuevo golpe a los 'Charrúas', aunque son conscientes de que, de visita, será muy complicado. En esta nota, podrás ver cómo, cuándo y en qué canales VER GRATIS la transmisión de este partidazo de pronóstico reservado que espera casa llena en la ciudad capital del equipo celeste.

Latina TV y Movistar Deportes serán los canales con derechos de transmisión para el Perú vs. Uruguay , en nuestro país. Si radicas en la tierra oriental, podrás seguir el enfrentamiento por la señal de VTV y Vera+.

El duelo entre Perú y Uruguay está pactado para dar inicio, este viernes, a las 8:00 p.m. (hora local) ó 6:00 p.m. (hora peruana). Depor.com te mostrará una cobertura especial en la que no te perderás ni un solo detalle del nuevo encuentro del cuadro de Ricardo Gareca con miras a las eliminatorias de Qatar 2022.

El Perú vs. Uruguay no contará con la presencia de los goleadores 'Charrúas', Luis Suárez y Edinson Cavani. Ambos no fueron tomados en cuenta por el profesor Óscar Washington Tabárez, quien utilizará nuevos elementos en el ataque oriental.

Perú y Uruguay se volverán a ver las caras después del partido por cuartos de final en la Copa América Brasil 2019, donde la 'bicolor' ganó en tanda de penales. En esa oportunidad, el único que no pudo encajar el balón en el arco fue Luis Suárez, ya que Pedro Gallese apareció en el momento exacto y tapó el penal.



Perú vs. Uruguay se enfrentarán, nuevamente, el martes 15 de octubre, en el estadio Nacional de Lima. Este duelo marcará el cierre de la participación de ambos en la doble fecha FIFA del presente mes.



Perú vs. Uruguay: así llega la Blanquirroja

10/09/19 | Brasil 0-1 Perú | Amistoso

05/09/19 | Perú 0-1 Ecuador | Amistoso

07/07/19 | Brasil 3-1 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 (4-5) Perú | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América



Perú vs. Uruguay: así llegan los 'Charrúas'

10/09/19 | Estados Unidos 1-1 Uruguay | Amistoso

06/09/19 | Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso

29/06/19 | Uruguay 0-0(4-5) Perú | Copa América

24/06/19 | Chile 0-1 Uruguay | Copa América

20/06/19 | Uruguay 2-2 Japón| Copa América

16/06/19 | Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América

07/06/19 | Uruguay 3-0 Panamá | Amistoso



Perú vs. Uruguay: así pagan las casas de apuesta

Casa de apuesta Uruguay Empate Perú Betsson 1.95 3.30 3.95 Apuesta Total 1.30 3.30 4.10 Inkabet 1.87 3.30 4.10 Te Apuesto 1.88 3.30 4.10 Bet 365 1.85 3.50 4.20

Perú vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú : 6:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (de sábado)

México: 6:00 p.m. Ciudad de México

Estados Unidos: 7:00 p.m. Wahington D.C.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m. Brasilia

Colombia: 6:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m Santiago

Ecuador: 6:00 p.m. Quito

Uruguay : 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Perú vs. Uruguay: posibles alineaciones

Perú : P. Gallese, L. Advíncula, C. Zambrano, L. Abram M. Trauco, R. Tapia, J. Ballón, C. Gonzales G. Costa, A. Carrillo, P. Guerrero



Uruguay: F. Muslera, M. Cáceres, J. Gimenez, M. Viña, F. Valverde, M. Vecino, R. Betancur, B. Rodriguez, D. Nuñez, M. Gomez, D. Godin.

Perú vs. Uruguay: aquí se jugará el amistoso por fecha FIFA

Estadio : Centenario de Montevideo



Capacidad: 60 235 espectadores



Árbitro: Arnaldo Samaniego (PAR)



