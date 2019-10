¡Gareca mueve el once! Así alineará la 'bicolor' y los 'charrúas' para el amistoso con sabor a revancha

ONCE TITULAR | Perú vs. Uruguay | ALINEACIONES CONFIRMADAS | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | La 'bicolor' enfrentará a los 'celestes' con algunas modificaciones, luego de caer por 1-0 en el partido de ida disputado en Montevideo. Ricardo Gareca decidió dejar en el banco a Gabriel Costa y apostar por un equipo en el que destacan Paolo Guerrero, André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores.



Christofer Gonzales también irá desde el arranque. El volante es un verdadero as bajo la manga para Ricardo Gareca. Juega de volante mixto, de extremo y si es posible de 10. Su nombre ya no es sorpresa en la pizarra del 'Tigre'.

“Christian Cueva está trabajando muy bien, y está bien. Después, todo lo demás, prefiero no tocarlo y hablar solo de la selección”, mencionó el ‘profe’, previo al duelo con Uruguay, en Montevideo. Bueno, para Gareca la confianza no disminuyó: ayer ubicó a 'Aladino' como ‘cerebro’ en la práctica y todo indica que regresará a sus raíces, con el 4-2-3-1 habitual.

La misión de Christian Cueva no es sencilla: debe hacer que el rombo de ataque funcione, junto a Flores, Carrillo y Guerrero, y que el equipo retome el control de balón, cosa que no pasó en Montevideo.

Una fatiga muscular en la pierna izquierda le impidió pisar el estadio Centenario, la semana pasada. Eso sí, Edison Flores se recuperó y dirá presente esta noche en el Estadio Nacional. Así, sumará su partido 50 con la selección.

Mira la galería que acompaña esta nota con los onces de Perú y Uruguay para el partido amistoso en el Estadio Nacional.

