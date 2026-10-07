Piero Magallanes expresó sus impresiones tras vivir su primera experiencia con la Selección Peruana en la reciente doble fecha FIFA que dejó un saldo negativo en cuanto a resultados, pero valiosa a nivel personal. El volante valoró el proceso que atraviesa la Bicolor y destacó la importancia de sumar rodaje. Asimismo, sobre su rol y la participación que tuvo en el campo, admitió en RPP: “Pensé que tendría menos minutos, fui con ganas de jugar y demostrar que quiero estar en la selección. Pude sumar varios minutos y fueron mis primeros partidos internacionales en todo sentido, tanto a nivel de clubes como con selección”.

Respecto al llamado y el trabajo táctico con el comando técnico, el mediocampista reveló cómo se dio su citación y la cercanía que mantiene el cuerpo técnico con los futbolistas: “Yo me entero de la convocatoria por la conferencia del entrenador. El ‘profe’ me daba tips de lo que quería que hiciera, nos pregunta siempre cómo estamos y nos da herramientas para ir adaptándonos a lo que él busca”. Además, reconoció las exigencias que implicaron los recientes partidos amistosos frente a rivales de jerarquía: “Es complicado agarrar la idea del entrenador si no nos conocemos tanto. Los rivales fueron de muy alto nivel y eso quería el profesor, probar para ver cómo estamos y cómo vamos a hacer para lo que viene más adelante”.

Al momento de evaluar sus características y su desempeño individual en la cancha, Magallanes analizó con autocrítica lo aportado al equipo: “Le puedo ofrecer a la selección atrevimiento, estos partidos me van a servir bastante y, pese a que no tuve muchas oportunidades en el ataque, creo que el desequilibrio es lo que más me caracteriza”. En esa misma línea, el futbolista fue sincero sobre el nivel que mostró durante los minutos jugados: “Ser convocado es una alegría para mí. Siento que puedo dar más, no jugué mal, creo que lo hice regular. No estoy del todo conforme con mi rendimiento”.

En el análisis colectivo, el mediocampista identificó las exigencias físicas del máximo nivel y remarcó cuál fue el examen más duro que afrontó el combinado bicolor: “Creo que nuestro rival más complicado fue Estados Unidos. Fueron más directos, presionaban más alto y no nos dejaban jugar. Tenemos que estar mejor físicamente, hubieron partidos que nos quedamos muy atrás y nos desgastábamos”. Este tipo de encuentros dejó aprendizajes clave para corregir de cara al futuro.

Piero Magallanes reconoció que el partido ante Estados Unidos fue el más duro de esta fecha FIFA. (Foto: FPF)

El futbolista de la Bicolor también se refirió al rol determinante que cumplen las figuras experimentadas que militan en ligas del exterior para guiar a los más jóvenes: “Los compañeros que están en el extranjero nos hablan mucho, nos dicen que tenemos que salir y vivir nuevas experiencias para venir más fuertes a la selección. Gallese y Carrillo nos hablan bastante, he conversado mucho con Noriega también”. Este respaldo resulta fundamental para acoplar a las nuevas piezas dentro de la dinámica de la Selección Peruana.

Finalmente, Magallanes dejó en claro su objetivo a corto y mediano plazo: “Siempre trabajo para estar en la selección, era mi mayor sueño de niño y, ahora que he logrado mi objetivo, no me voy a conformar. Quiero ir a la Copa América y jugar la Eliminatoria. Todavía estoy muy lejos de superar a mi papá en la selección”. Con esta motivación, el volante apunta a mantenerse en la consideración para las próximas convocatorias.

La Selección Peruana en el ranking FIFA

Según la actualización en al portal de la FIFA, la Selección Peruana perdió tres posiciones respecto a su última ubicación y en estos momentos se sitúa en el puesto 53 del ranking. Los puntos perdidos en este apartado se dieron por la derrotas ante Estados Unidos (-2.91), Canadá (-3.89) y Colombia (-2.55), mientras que la igualdad con México supuso sumar algunos puntos (+2.59), pero insuficientes para no caer tres casilleros.

Estando en el puesto 53, la Selección Peruana vuelve a ubicarse donde estuvo entre diciembre del 2025 y abril de este año. La Bicolor estuvo en el puesto 52 en junio y en el 50 julio, luego del Mundial 2026; claramente los malos resultados de las dos últimas semanas pesaron para que esto suceda.

La selección peruana cayó 2-0 ante Colombia en el cuarto amistoso de la gira por Norteamérica. (Foto: AFP)

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