¿Recuerdas el único Mundial Sub 17 que se ha jugado en el Perú?

Es oficial. El Perú fue elegido por la FIFA como sede del Mundial Sub 17 en 2019. Nuestro país volverá a albergar una Copa del Mundo luego de catorce años, pues entre setiembre y octubre de 2005 el mismo torneo se jugó en Chiclayo, Iquitos, Lima, Piura y Trujillo. La Selección Peruana Sub 17 no superó la primera ronda, pero la organización fue de primer nivel.

El Estadio Nacional de Lima vio nacer al Mundial Sub 17 de Perú el 16 de setiembre de 2005. México, futuro campeón, derrotaba 2-0 a Uruguay. Esa misma noche, la Selección Peruana Sub 17 hizo su estreno mundialista con un empate a un gol ante Ghana en Trujillo. Se jugaron 32 partidos con 111 goles anotados (Perú solo marcó uno gracias a Daniel Chávez).

La final también se jugó en la capital, con una histórica goleada de México por 3-0 ante Brasil el 2 de octubre. El 'charro' Carlos Vela, ex Arsenal de Inglaterra y hoy en la MLS, fue la gran figura y anotó el primer gol del partido. Este partido fue el que más gente llevó con 40 mil de los 551,817 en total que asistieron a los 33 partidos.

Unas 20 mil personas asistieron al debut de Perú en el Mundial Sub 17 2005. (USI)

Carlos Vela fue el goleador del Mundial Sub 17 de Perú 2005 con cinco anotaciones. El Balón de Oro lo ganó el brasileño Anderson, ex Manchester United, el de Plata, Gio Dos Santos, actualmente en el LA Galaxy, y el de bronce, Nuri Sahin de Turquía, hoy en el Borussia Dortmund. El premio Fair Play se lo llevó la sorprendente Corea del Norte, que eliminó a Italia en la fase de grupos.

Los campos sintéticos y los balones con chip para detectar si cruzaron la línea de gol fueron los otros grandes protagonistas del Mundial Sub 17 de Perú 2005. No hubo ningún inconveniente con ambos, pero hasta ahora no se han utilizado en un Mundial de mayores. Nunca antes ni después el Perú volvió a organizar un torneo FIFA, pero nuestro turno será en 2019. ¡Qué sea un éxito!