“¡Chocheritas, lindas, lindas tardes!”. En el fútbol peruano no existe hincha que no sepa reconocer la frase del popular Eduardo Archimbaud. La viene repitiendo por muchos años al punto que se ha convertido en su sello personal. En ese contexto, no hay duda de que han sido “lindas tardes” para el ‘Chocherita’. O mejor dicho, noche. Y es que el viernes 6 de septiembre de 2024 quedará grabado en la memoria del periodista deportivo y familia luego de ver a su hijo, Jean Pierre Archimbaud, hacer su debut absoluto con la Selección Peruana en el empate (1-1) ante Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

El volante de Melgar, convocado por primera vez a la selección de mayores, arrancó el partido ante la Tricolor en el banco de suplentes. Sin embargo, su oportunidad, el momento que tanto soñó ‘Lalo’, llegó en el segundo tiempo. El exjugador de Alianza Lima entró a los 82 minutos en reemplazo de Sergio Peña.

Mientras Jean Pierre pisaba el gramado del Estadio Nacional, ‘Lalo’ Archimbaud se paraba del asiento que ocupaba en la zona de periodistas. Tal como se ve en un video que ya es viral en redes sociales, el también conductor radial empezó a aplaudir y agradeció al cielo y a la vida por el momento que su hijo estaba viviendo.

Así las cosas, ‘Lalo’ Archimbaud ratificó la emoción que sintió días previos, cuando Jorge Fossati dio la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos de la fecha 7 y 8 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Se me caen algunas lágrimas de la emoción, gracias Papalindo por esta inmensa alegría. Agradezco a todos los buenos colegas y amigos que me escriben y comparten mi felicidad , están en mi bobo. Jean Pierre Archimbaud más que merecido, conchito. A seguir con la misma humildad”, expresó el periodista.





¿Qué dijo Jean Pierre Archimbaud tras debutar con la Selección Peruana?





Luego de hacer su estreno con la selección mayor, el volante de Melgar fue uno de las voces más solicitadas por la prensa. “Es un sueño cumplido, toca seguir luchando para que sea la primera de muchos partidos. Jorge Fossati me pidió jugar desde atrás hacia adelante, estar bien parados porque sabíamos que se iban a venir con todo”, dijo en zona mixta.

Sobre el empate 1-1 ante Colombia expresó: “Tristeza por el resultado. Merecíamos mucho más, lastimosamente no pudimos sumar de a tres, pero el punto sirve de cara al futuro”.

Perú vs Ecuador: fecha, hora y canal





Luego de enfrentar a Colombia en Lima, la Selección Peruana viajará a Quito para medirse con Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido está programado para el martes 10 de septiembre, a las 4:00 pm (hora peruana y ecuatoriana). La Selección Peruana llegará a este compromiso con el grato recuerdo de sus dos últimas visitas contra el ‘Tri’: registró dos triunfos consecutivos en procesos eliminatorios.

Por ejemplo, el último choque en el país norteño fue el 8 de junio de 2021, por las Eliminatorias a Qatar 2022. En aquel partido, Christian Cueva y Luis Advíncula fueron los encargados de darle los tres puntos a la selección nacional; mientras que Gonzalo Plata anotó el descuento.





Perú en la tabla de las Eliminatorias Mundial 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 7 6 0 1 11 2 9 18 2 Uruguay 7 4 2 1 13 5 8 14 3 Colombia 7 3 4 0 7 4 3 13 4 Brasil 7 3 1 3 9 7 2 10 5 Venezuela 7 2 3 2 6 7 -1 9 6 Ecuador 7 3 2 2 5 4 1 8 7 Paraguay 7 1 3 3 1 3 -2 6 8 Bolivia 7 2 0 5 8 14 -6 6 9 Chile 7 1 2 4 3 10 -7 5 10 Perú 7 0 3 4 2 9 -7 3





Resultados de Perú en Eliminatorias Mundial 2026





FECHA PARTIDO RESULTADO 06.09.24 Perú vs. Colombia 1-1 21.11.23 Perú vs. Venezuela 1-1 16.11.23 Bolivia vs. Perú 2-0 17.10.23 Perú vs. Argentina 2-0 12.10.23 Chile vs. Perú 2-0 12.09.23 Perú vs. Brasil 0-1 07.09.23 Paraguay vs. Perú 0-0

