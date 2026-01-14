Hace unos días, en una entrevista en el programa Doble Punta, Renato Tapia habló de todo desde Emiratos Árabes Unidos, país donde se encuentra al militar en el Al Wasl. El volante de 30 años no se guardó nada y opinó fuertemente sobre la crisis por la que atraviesa el fútbol peruano, haciendo hincapié en la responsabilidad que existe en la actual gestión de Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”, opinó, considerando que muchas veces las críticas a la FPF terminan salpicándoles a los futbolistas de la Selección Peruana.

En otro momento de su intervención, Renato Tapia afirmó que, ante tanto ruido, los jugadores han meditado sobre la posibilidad de retirarse de la ‘Blanquirroja’ a modo de protesta, con la intención de que exista un cambio radical. No obstante, también es consciente que desde afuera no podrán hacer mucho.

“Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única manera de que pueda haber un cambio. Incluso si te vas, es muy difícil hacer el cambio desde afuera. Nadie quiere asumir responsabilidades, ni los jugadores lo han hecho”, comentó.

En ese sentido, desde la FPF no se mantuvieron en silencio y salieron a responder a las afirmaciones del mediocampista. Freddy Ames, miembro de la Junta Directiva, aseguró que en una entrevista con Ovación que Tapia no midió muy bien sus palabras al cuestionar el trabajo que vienen haciendo por el fútbol peruano, y consideró que fue ingrato lo que hizo.

“Creo que algunas personas no aquilatan sus palabras y tampoco son gratos. En este caso particular, si alguien ha crecido es porque vistió la camiseta de la selección y debe honrar a la FPF que le dio la oportunidad. En consecuencia, ustedes saquen conclusiones y vean a quién me refiero. Todas las personas que visten la camiseta de la selección, deben respetarla como tal, pero más allá de ello, les permiten dar el salto”, aseguró.

Renato Tapia se mostró disconforme con la actual gestión de la FPF. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el también presidente de Deportivo Coopsol afirmó que si el ‘Cabezón’ no hubiera llegado a la ‘Bicolor’, no estaría donde está ahora. “En este caso, Renato (Tapia) debe ser grato porque si no hubiera vestido la camiseta de la selección y no se les hubiera dado la oportunidad, definitivamente él no estaría en el nivel que está. Reconozco su calidad de jugador como tal, pero está equivocado en algunas expresiones”, añadió.

Por otra parte, como Tapia dijo que algunos jugadores podrían tomar la radical medida de dejar la Selección Peruana si la situación no cambia, Ames aseguró que no cree que eso vaya a ocurrir, además, instó a que el futbolista del Al Wasl debe reflexionar por lo que dijo y, si finalmente él decide dejar la ‘Blanquirroja’, será una decisión que deberán respetar.

“Creo que debe reflexionar. Es un buen jugador. A veces uno actúa sin pensarlo, pero al final es una decisión personal, se respeta. Y en cuanto sea un efecto dominó, no creo, porque siempre hay alguien que está dispuesto a vestir la camiseta y hoy con mayor razón porque hemos visto muy buenos jugadores, algunos que”, aseveró.

Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la FPF hasta el 2030. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR