Ricardo Gareca: 5 puntos que aclaran la situación del entrenador

Pablo Gravellone, periodista argentino de Todo Noticias y Canal Trece, habló con el abogado de Ricardo Gareca , Mario Cupelli, y publicó en su cuenta de Twitter cinco puntos de la conversación que aclaran el panorama del entrenador.

1. La única oferta concreta es de Perú.

2. No tiene oferta de Colombia.

3. Recibió llamados pero no tiene ofertas de clubes.

4. No lo llamó nadie de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

5. Se tomará un tiempo para resolver su futuro.

Ricardo Gareca: Selección de Honduras buscará negociar con el 'Tigre' si no llega a un acuerdo con Perú



La Federación Peruana de Fútbol agotará esfuerzos para mantener en el cargo a Ricardo Gareca . El titular de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, reiteró que el DT es la prioridad y la única opción que se maneja.

En Argentina Ricardo Gareca es opción para diversos medios periodísticos pero la Asociación del Fútbol Argentino no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el hoy extécnico de la bicolor.

Un sector de la prensa argentina manifiesta que para AFA son prioridad Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino, para reemplazar a Jorge Sampaoli.

La publicación en Twitter. La publicación en Twitter.

NO TE PIERDAS ESTE VIDEO

Pedro Gallese: "Lo que hizo Ricardo Gareca es algo increíble, unió a todo un país" [VIDEO]

LEE TAMBIÉN