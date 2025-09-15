La Selección Peruana sigue viviendo días de análisis y cuestionamientos tras su eliminación en el camino rumbo al Mundial 2026. Lo ocurrido encendió críticas desde distintos sectores, no solo de los hinchas, sino también de los propios jugadores, quienes sienten que el país dejó escapar una oportunidad importante de volver a una Copa del Mundo. Uno de los que rompió el silencio fue Christofer Gonzáles, mediocampista de Sporting Cristal, que no dudó en señalar los errores dirigenciales y, además, enviar un mensaje con nombre propio que inevitablemente remite a la era Ricardo Gareca. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente dieron que hablar.

El popular ‘Canchita’ fue claro al señalar que la Federación Peruana de Fútbol no supo reaccionar a tiempo. “Creo yo que son tomas de decisiones y, a mi parecer, perdieron mucho tiempo en las decisiones que se debieron cambiar desde hace un tiempo atrás”, manifestó, dejando en evidencia su disconformidad con lo hecho desde la interna. Para el volante, la falta de planificación jugó un papel decisivo en la frustración de todo un país.

Más allá de las críticas, Gonzáles también resaltó la necesidad de dar vuelta a la página y empezar a pensar en el futuro inmediato. “Ahora solamente queda que se pueda seguir trabajando para la mejoría de la selección, del país y, obviamente, que los jóvenes empiecen a tener más protagonismo porque, al final, son el futuro del país”, sostuvo. De esta forma, dejó en claro que la renovación debe ser prioridad en el proceso venidero.

En medio de sus declaraciones, el volante rimense no dudó en hacer una referencia especial al paso de Ricardo Gareca por la ‘Bicolor’. Para él, la llegada del ‘Tigre’ significó un antes y un después en la mentalidad del futbolista peruano. “Una confianza importante la que le dio al jugador peruano, un cambio de chip que fue toda de él”, recordó, destacando el impacto que aún se siente de aquella etapa.

Por ello, Gonzáles fue tajante al expresar lo que considera una necesidad para el próximo ciclo. “Esperemos pueda llegar un técnico a la Selección Peruana que esté a la altura de Ricardo Gareca”, afirmó, dejando abierta la interrogante sobre si la FPF podrá encontrar un entrenador capaz de generar esa misma conexión con el plantel y los hinchas.

Ricardo Gareca festeja clasificación histórica con Perú a Rusia 2018 (Foto: GEC)

La comparación con Gareca surge en un contexto donde Óscar Ibáñez, último DT de la Selección, buscó consolidar un proyecto. Los malos resultados y declaraciones como la de ‘Canchita’ vuelven a poner sobre la mesa el debate respecto a la dirección que debe tomar el fútbol peruano en los próximos años.

El mediocampista también habló del presente de Sporting Cristal, que viene de caer por 3-2 ante Cusco FC en un duelo marcado por la expulsión de Miguel Araujo. “Duele la derrota, pero esto continúa aún. Es interpretación del árbitro, son humanos y se pueden equivocar”, señaló, quitándole dramatismo a lo ocurrido en el Inca Garcilaso de la Vega y enfocándose en lo que viene en el Clausura.

Sus palabras llegan en un momento clave, tanto para su club como para la Selección. En Cristal, Gonzáles es referente en un plantel que pelea arriba en la tabla, mientras que en la ‘Bicolor’ su mensaje refleja el sentir de varios futbolistas que anhelan volver a un proceso sólido y estable como el que se vivió con Gareca.

