Ricardo Gareca: “Es joda, que Lionel Messi no esté en la Selección de Argentina”

La Selección de Argentina atraviesa una especie de crisis luego de quedar eliminado prematuramente del Mundial Rusia 2018. A esto se sumó la negativa de Lionel Messi por vestir la ‘albiceleste’ para los duelos FIFA como preparación para la Copa América Brasil 2019. ¿Qué dijo Ricardo Gareca al respecto?

“Que Messi no esté en la Selección de Argentina, es joda. Tienes que poner a los mejores jugadores”, dijo Ricardo Gareca en TyC Sports, desde Córdoba.

En ese sentido, el técnico de la Selección Peruana mostró su molestia por cómo informó un sector de la prensa argentina su posible contratación para dirigir a la ‘albiceleste’ después de la era Jorge Sampaoli.

“Cuando me desvinculé, hice una conferencia con la Selección Peruana. Me vine hacia Argentina. Me puse a escuchar a los medios, para ver cómo iba todo. De todos los que se nombraban, yo era el único que estaba sin trabajo. Nadie se comunicó conmigo. No vi las cosas claras”, agregó Ricardo Gareca.

Por otro lado, el ‘Tigre recalcó que uno de los principales motivos por los que decidió renovar con la Selección Peruana fue por todas las facilidades que le ofrece la FPF.