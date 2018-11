Ricardo Gareca: "Es el primer partido de mi época en Perú en el que no generamos una sola ocasión de gol"

La Selección Peruana fue sorprendida por Ecuador y cayó 2 a 0 en el Estadio Nacional, en un nuevo amistoso de preparación. Ricardo Gareca dio sus sensaciones tras uno de los partidos más discretos en lo que va de su era dirigiendo a la bicolor.

Sobre la derrota ante Ecuador:



"Las derrotas nunca son buenas, aún en partidos amistosos. El camino va a ser duro, hay que prepararnos para todo lo que se viene. Cada partido salimos a ganar, lamentablemente no lo pudimos hacer".



Pedro García recordó a Peredo y el momento de la clasificación al Mundial

Sobre el juego mostrado por Perú:



"No tuvimos la profundidad que teníamos que tener. Debe ser el partido que menos profundidad hubo en nuestra época. Hizo un buen planteamiento Ecuador. Se replegaban muy bien, ganaron merecidamente. Y bueno, tenemos que seguir, esto nos sirve para seguir trabajando, para saber que los partidos van a ser muy difíciles, enfrentamos a un gran rival".

Sobre las pocas chances que generó el equipo:



"No tuvimos claridad, ni profundidad. Es el primer partido de mi época en el que no tuvimos situaciones de gol. Es para analizar, nunca nos había sucedido y más aún en nuestra condición de local. Es como para trabajar.



Todo un tren: Valencia marcó gol que silenció al Estadio Nacional [VIDEO]

Sobre la salida de Ruidíaz y el ingreso de Benavente





"Raúl estaba golpeado en el tobillo y aprovechamos para que Benavente pueda entrar y pueda darle ese toque de habilidad y profundidad. No lo pudimos conseguir".



Sobre si el resultado lo deja preocupado





"No me deja preocupado, pero tenemos que encontrar quienes filtren pases, quienes la pueden hacer de conductores. Es algo que no es sencillo, el funcionamiento del equipo lo tenemos, pero estamos en una etapa que necesitamos ver, analizar, comprobar".



Sobre Christofer Gonzales





"A Christofer Gonzales no lo tiré por derecha, yo lo quería como enganche, era lo que necesitaba, pero los partidos a veces hacen interpretar otra cosa a los jugadores. No me agrada esa posición para él".



Sobre la gente que llegó al Nacional



"Agradecer a la gente por el respaldo y decirles que seguiremos trabajando. De igual forma, decirle gracias al pueblo de Arequipa, que ya agotó las entradas para el partido contra Costa Rica. Nos prepararemos de la mejor forma".