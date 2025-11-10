La Selección de Chile quiere cerrar de la mejor manera un 2025 para el olvido, donde al igual que la Selección Peruana quedó sin opciones de clasificación al Repechaje a la Copa del Mundo. En ese sentido, y siguiendo con el paralelo a la Bicolor, la ‘Roja’ también se encuentra rumbo a Rusia para medirse a la selección rusa y luego al equipo dirigido por Manuel Barreto, en una especie de revancha por el compromiso jugado en octubre en Santiago, que acabó con victoria local por 2-1.

La nómina de la ‘Roja’ para sus amistosos contra Rusia y Perú sigue la línea de lo que Nicolás Córdova ha planteado en su interinato. El DT apostó por la juventud, dejando nuevamente fuera a la ‘Generación Dorada’ y otros nombres de peso. En el arco, el exentrenador de Universitario de Deportes llamó a Sebastián Mella para que se sume a Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, dejando fuera nuevamente a Brayan Cortés, quien fue titular en las últimas Eliminatorias.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló que Cortés, quien pertenece a Colo Colo de Chile y actualmente se encuentra a préstamo en Peñarol, le habría pedido a Córdova no ser llamado para esta jornada doble para concentrase en la definición del campeonato uruguayo. Una decisión que no cayó nada bien en la prensa chilena, considerando la competencia en el arco con miras al siguiente proceso mundialista.

“Brayan Cortés había sido reservado para los amistosos de Chile, pero habló con el entrenador de arqueros y pidió no ser convocado para no perderse la definición del campeonato con Peñarol”, señaló el medio uruguayo Tirando Paredes sobre el portero de 30 años, quien debe volver a Colo Colo a fin de temporada salvo que el ‘aurinegro’ se anime a comprar su pase.

Esta decisión se debe a que el próximo 16 de noviembre, en plena fecha FIFA, se jugará un duelo clave en la temporada de Peñarol: la semifinal de la Liga AUF de Uruguay contra Liverpool. El ganador de la llave se enfrentará a Nacional en la final del torneo. En ese sentido, Cortés optó por quedarse en su equipo para disputar ambos partidos y también velar por su futuro para tentar una posible renovación.

Con respecto al duelo ante Rusia y Perú, Nicolás Córdova tendrá que tomar la decisión de quién será el arquero titular en ambos amistosos. Lawrence Vigouroux, del Swansea de la Segunda División de Inglaterra, tiene la primera opción, pues fue el titular en el duelo ante la Bicolor en Santiago. El suplente Thomas Gillier, del CF Montreal de la MLS, podría alternar en uno de los dos partidos.

Convocatoria de Chile para enfrentar a Rusia y Perú

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea de Inglaterra), Thomas Gillier (CF Montreal de EE.UU.) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre de Francia), Iván Román (Atlético Mineiro de Brasil), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino de Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza de Brasil), Gabriel Suazo (Sevilla de España) y Matías Sepúlveda (U. de Chile).

Mediocampistas: Felipe Loyola (Independiente de Argentina), Marcelino Núñez (Ipswich Town de Inglaterra), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León de México), Ignacio Saavedra (Sochi de Rusia), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente de Argentina) y Agustín Arce (D. Limache).

Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland de Dinamarca), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo de Brasil), Ben Brereton (Derby County de Inglaterra), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio de Brasil).

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para este miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) en el Gazprom Arena (San Petersburgo) )y el segundo a las 11:00 a.m. en el Estadio Fisht (Sochi).

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

