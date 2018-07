El deseo de todo el pueblo peruano es que Ricardo Gareca siga al frente de la Selección Peruana . No hay necesidad de someterlo a votación. No cabe duda que el directorio de Edwin Oviedo deberá hacer todo el esfuerzo posible para convencerlo.

Pero no será un trabajo fácil, por todo lo que viene sucediendo con el presidente de la Federación. El que esté involucrado en temas no deportivos no le genera confianza al ‘Tigre’ para seguir con el proyecto. Y a eso hay que sumarle algunos temas más que deben de aclararse en la casa de la bicolor.

Gareca siente que se han hecho muchas cosas a sus espaldas, como por ejemplo confirmar los amistosos de la Selección Peruana ante Holanda y Alemania sin haberle hecho la consulta previa. Eso no le gustó. Juan Carlos Oblitas será el personaje más buscado de la semana, porque será el encargado de reunirse con él y convencerlo de seguir.

Lo que pide el DT es que todo vuelva a ser como en el principio y se le brinden las comodidades de trabajo (una nueva Videna para trabajar con privacidad, por ejemplo) y recuperar la confianza que se perdió en la recta final de la clasificación.

Lo que Ricardo Gareca más desea es transparencia para trabajar en paz y que se cumpla con sus requisitos (ver abajo). Por eso esta semana será clave para el futuro de la Selección Peruana . Todos estaremos haciendo fuerzas

1. Sin terceros. No permitir la intromisión de dirigentes que no tienen nada que ver con la bicolor. Esto, refiriéndose a los de las Ligas Departamentales.



2. Los amistosos . Consultarle siempre los partidos que se jugarán. Nadie le preguntó por los que se llevarán a cabo en setiembre, ante Holanda y Alemania.



3. El Descentralizado. La FPF deberá tomar las riendas del torneo, para él intervenir en la programación y, así, mejorar la chamba de la ‘sele



4. Mayor privacidad. Evitar que, en plena práctica, decenas de personas ingresen a la Videna (o donde se entrene), por sorteos que la FPF organiza.

