El viaje de la Selección Peruana hacia Rusia no empezó como se esperaba. El vuelo que debía salir el sábado fue cancelado por motivos logísticos y la delegación continúa en Lima, aguardando una nueva programación. En medio de este retraso, la atención también se centra en los futbolistas que llegarán desde el extranjero, quienes atraviesan realidades distintas en sus respectivos clubes, pero comparten un mismo objetivo: aprovechar al máximo los amistosos ante Rusia y Chile para consolidarse en el nuevo proceso que lidera Manuel Barreto.

Entre los nombres que más expectativa generan se encuentra Marcos López, quien ha mantenido continuidad en el Copenhague de Dinamarca. El lateral jugó los 90 minutos en la reciente derrota 2-0 frente al Vejle, resultado que dejó a su equipo en el cuarto puesto de la liga danesa. A pesar del marcador adverso, el peruano mostró solidez defensiva y presencia ofensiva, factores que lo mantienen como una pieza confiable en la selección.

Otro de los que llega con buen presente es Piero Quispe, figura del Sydney FC en la liga australiana. El volante ex Universitario fue titular y tuvo una actuación destacada en el triunfo 2-0 sobre Macarthur FC. Quispe fue reemplazado a los 78 minutos entre aplausos de la hinchada, reflejo del protagonismo que viene adquiriendo en su nuevo club, donde ya es considerado una pieza clave en el mediocampo.

En ofensiva, Adrián Ugarriza atraviesa un momento brillante en Israel. El delantero del Kiryat Shmona anotó un doblete en la victoria 3-2 ante Ironi Tiberias y fue elegido figura del encuentro. Con este rendimiento, el atacante nacional llega con la confianza a tope y buscará trasladar su buen momento al combinado patrio, donde podría tener minutos importantes en el esquema de Barreto.

Por su parte, Fabio Gruber sigue sumando experiencia en la Bundesliga 2 con el Núremberg. El defensor peruano-alemán fue titular en el triunfo 2-1 frente al Dynamo Dresden y su rendimiento ha despertado gran expectativa en Videna. Su reciente incorporación al universo de convocables genera ilusión, ya que podría convertirse en una alternativa interesante para la zaga central.

En Rusia, Yordy Reyna también mantiene ritmo competitivo. El atacante del Rodina Moscú disputó todo el partido en el empate 1-1 ante Neftekhimik, mostrando movilidad y desequilibrio por las bandas. Su convocatoria toma un valor especial, pues vuelve a ponerse la camiseta nacional en territorio donde actualmente milita, buscando demostrar que aún puede aportar a la Bicolor.

El panorama de Erick Noriega es distinto. Aunque tuvo minutos completos con Gremio, su equipo cayó 1-0 ante Cruzeiro por el Brasileirao. Pese a la derrota, el mediocampista peruano continúa siendo titular y su presencia en una liga competitiva como la brasileña le da una ventaja en cuanto a ritmo y exigencia.

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Lista de convocados en Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina) Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague).

Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague). Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo* (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

*Desconvocado por lesión

