El debut de Adrián Quiroz con la Selección Peruana dejó una impresión alentadora pese al resultado adverso. En apenas 20 minutos, el atacante mostró personalidad y determinación para generar la ocasión más clara del equipo, dejando señales de que puede competir en este nivel. Su ingreso le dio un matiz distinto al ataque y despertó expectativas sobre su crecimiento en la ‘bicolor’.

A partir de esta actuación, Depor se puso en contacto con su entrenador en Los Chankas, Walter Paolella, quien conoce de cerca su evolución. El técnico valoró la confianza y jerarquía que mostró el jugador en un contexto complicado, aunque también fue cauto al señalar que se trata de un proceso que debe llevarse con calma, tanto para Quiroz como para la selección peruana.

Adrián Quiroz entró solo 20 minutos y generó la ocasión más clara de Perú con ese remate en primera. ¿Para usted eso es un mensaje claro de jerarquía y confianza, o cree que aún le falta consolidarse en este nivel internacional?

Comparto totalmente eso de jerarquía. Adrián tiene ​y mucha confianza, se vio lo que él hizo y trató de hacer en ese nivel ante los rivales que tenía, es de mucha jerarquía y a la vez de entrar en un partido que van perdiendo 2-0 y generar eso es de suma confianza.

En esa jugada, Quiroz no controla, no duda y le pega de primera… decisiones que marcan diferencias. ¿Ese tipo de lectura y ejecución es algo trabajado en Los Chancas o es puro instinto del jugador?

En la jugada que él tenía la oportunidad de patear, es una acción netamente inconsciente. Él actúa por instinto, y tiene esa jerarquía para hacerlo, hizo la lectura y tomó la decisión. Adrián consideró ​que la mejor decisión era la que hizo. Obviamente que el arquero tuvo una gran tapada, pero hubiera sido un gran gol.

Walter Paolella es el actual DT de Los Chankas. (Foto: Los Chankas)

Perú tuvo pocas respuestas ofensivas, pero Quiroz en poco tiempo mostró más intención que otros. ¿Siente que merece más minutos en la selección o todavía hay aspectos de su juego que lo limitan?

Este es el primer partido de este nuevo ciclo, necesita de tiempo el técnico, necesita de tiempo los jugadores y es un proceso que tiene que ser muy minucioso y paso a paso. No debemos apresurarnos a decir cosas que por ahí con el tiempo no sean así. Se está midiendo ante rivales de mucha jerarquía y eso es muy bueno, porque es medirse con los mejores y a partir de ahí empezar a trabajar a futuro.

¿Qué le dijo a Adrián Quiroz antes que viniera a Lima para que se una a la Selección Peruana?

Solamente que disfrute el momento de lo que va a vivir y de lo que está viviendo y ahora que está ahí que lo aproveche al máximo, nada más que eso. Después él, por propios méritos sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que hizo.

Pasando a Los Chankas, hoy el equipo está peleando arriba en Liga 1. ¿Qué fue lo que realmente convenció al grupo para competir de igual a igual y no solo participar?

Lo que convenció al grupo y en el especial a cada uno de los jugadores es darse cuenta que todos tenemos las mismas posibilidades y nada nos limita. Las únicas limitaciones las ponemos nosotros mismos, entonces, confiar y creer en uno mismo es parte de esto y ellos así lo entienden. Por eso, es que hoy estamos en esa posición gracias al trabajo, gracias al esfuerzo y al convencimiento de su capacidad de lograr cosas.

Se viene FC Cajamarca tras la para por selección y ustedes comparten la punta con Alianza Lima. Siendo realistas, ¿qué necesita su equipo para sostenerse en esa pelea por el título y no caerse en el tramo decisivo?

Lo que necesitamos como todo equipo es mantener la regularidad en el juego, mantener la misma dinámica que estamos teniendo. En especial, un equipo no se cae por algo propio sino también hay condicionante. Nosotros tenemos que pensar en el objetivo inmediato que hoy es FC Cajamarca y así seguir paso a paso. No debemos perdernos en el pensamiento que por estar primeros ya está el torneo está terminado. Falta mucho, pero estamos haciendo las cosas muy bien y eso nos permite estar donde estamos.

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