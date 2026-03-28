En rueda de prensa, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, evaluó la victoria por 2-0 frente al equipo que dirige Mano Menezes y dejó una postura clara sobre el rendimiento de la selección peruana tras el compromiso disputado en el Stade de France.

En ese contexto, el técnico africano inició resaltando el gran respaldo de sus aficionados, quienes colmaron las gradas del estadio y acompañaron al equipo durante todo el encuentro.

“Hay que felicitar a los jugadores por esta victoria ante este gran público; gracias a todos los que estuvieron presentes. No es fácil llenar el Stade de France cuando no juegas contra Francia”, comentó el seleccionador senegalés, según el medio RMC

En esa misma línea, el técnico de Senegal, Pape Thiaw, llamó la atención al referirse con contundencia a la selección peruana, más allá de la victoria conseguida. El estratega de los ‘Leones de Teranga’ tuvo palabras de reconocimiento para este renovado equipo nacional y, además, dejó en claro que su combinado todavía debe corregir ciertos detalles de cara al Mundial 2026.

“Bravo por el público senegalés, que realmente demostró que ama a su equipo. Se sacrificaron por su selección. Fue una gran experiencia ver a toda la diáspora senegalesa presente en este mítico estadio. Un partido que termina 2-0 contra una buena selección de Perú; creo que solo podemos estar contentos, aunque haya cosas por mejorar”, señaló.

DT de Senegal analizó el triunfo ante Perú en París

Muchos aficionados percibieron que el conjunto africano jugó con una intensidad propia de un partido oficial, presionando alto y disputando cada balón con firmeza. Al respecto, el técnico Pape Thiaw explicó que desde el vestuario se planteó la obligación de ganar para sumar puntos en el Ranking FIFA; sin embargo, pese a esa consigna, optó por realizar algunas variantes en su alineación.

“Como dije en la conferencia de prensa antes del partido, no es solo el resultado lo que importa en los partidos amistosos. Como usted acaba de señalar, a veces se trata del tiempo de juego, y es seguro que el resultado siempre es importante porque hoy también queremos recolectar puntos para el ranking FIFA. Así que hay que obtener un resultado en el campo, eso es seguro”, expresó.

“Ahora bien, como dije, se les dio más tiempo de juego a algunos. Tenemos un segundo partido donde también vamos a rotar más y ver a todo el mundo. Creo que lo que vimos fue interesante. Viene un segundo partido. Eso nos permite también ver muchas cosas, porque somos un equipo que tiene dos o tres sistemas. Así que no podemos dejar de probar”, sentenció.