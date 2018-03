Selección Peruana: Alberto Rodríguez, la palabra del capitán que es duda ante Croacia

Le dicen ‘Mudo’ pero es el que habla más durante la concentración. De hecho, lo hace no solo porque es el actual capitán de la Selección Peruana , sino el líder natural de un grupo que supo conducir el barco en la recta final para lograr la clasificación al Mundial Rusia 2018. Alberto Rodríguez es duda para el duelo ante Croacia, pero él no pierde las esperanzas de estar, a pesar de que no entrenó desde que se integró a la 'bicolor'.

“Estoy feliz por estar una vez más con el grupo. Y espero que se pueda ganar el partido ante Croacia. Por el momento, estoy a la espera del informe médico [resonancia]. Lo importante es estar bien, como todos los compañeros, para estar en óptimas condiciones y darlo todo”, dijo Rodríguez a Willax en Acción.

Recordemos que Rodríguez llegó sentido a la concentración de Perú en Miami. El defensa no pudo terminar e choque ante Millonarios por la liga colombiana, y Ricardo Gareca no está dispuesto a exponerlo.

“Siempre es bueno medirnos con rivales importantes. Esto nos ayudará a llegar muy bien al Mundial. De la mente, ando muy bien. Todos estamos compenetrados”, agregó Rodríguez, que ya piensa en enfrentar a Islandia, el rival con el que Perú chocará el próximo 27 de marzo.

Por otro lado, el ‘Mudo’ aplaudió el regreso de Paolo Guerrero a los entrenamientos de Flamengo, tras la sanción que le impuso la FIFA. “Es importante que llegue bien al Mundial”, concluyó.

