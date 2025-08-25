Alex Valera y Edison Flores desconvocados de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)
Alex Valera y Edison Flores desconvocados de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

Alex Valera y Edison Flores se sumaron esta mañana a los entrenamientos de la Selección Peruana, pero a su vez acudieron a la enfermería de la Videna porque llegaron sentidos tras su participación en el clásico. Luego se confirmó que ambos no están disponibles para jugar los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, por lo que en las próximas horas se hará oficial la desconvocatoria de los delanteros de Universitario.

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS