Los últimos días pasaron como volando para Alexander Callens. Primero, el defensor nacional tenía la esperanza de ser convocado a la Selección Peruana para las fechas FIFA de este mes de octubre ante Chile y Estados Unidos. Sin embargo, Ricardo Gareca no lo consideró e hizo oficial la convocatoria en rueda de prensa sin el zaguero del New York City de la Major League Soccer (MLS) en su nómina.

Tras ello, el 'chalaco' fue titular y jugó todo el partido de su club ante el Minnesota United por el torneo norteamericano el fin de semana pasado. Alexander Callens ya había casi olvidado la amargura de no ser tomado en cuenta en Perú, pero ante la conocida lesión de Miguel Araujo, el 'Tigre' lo llamó de emergencia. ¿Hay algún motivo para que el técnico argentino, ahora, lo llame para el equipo de todos? Claro que sí.

Callens tiene ese algo que Gareca ha repetido y pedido a sus jugadores una y otra vez a la hora de dar entrevistas a los medios locales: continuidad. Y es que el ex Numancia de la Segunda B de España es titular indiscutible en la MLS. No solo lo fue en su momento cuando era dirigido por Patrick Viera (ahora DT del Niza de la Ligue 1 con Mario Balotelli), sino que actualmente nadie le quita el puesto en el cuadro del técnico español Domenec Torrent. Es más, hasta su ex estratega, en su momento, le 'tiró flores'. "Es una bestia físicamente y bueno con la pelota en sus pies. Me alegra tenerlo", dijo hace un año.

Tan solo basta ver sus números en lo que va de temporada. Por ejemplo, desde inicios de marzo a fines de junio jugó 22 partidos con el NY City y en todos fue titular, terminando todos los encuentros. En ese periodo anotó tres goles entre la MLS y la US Open Cup. Este 2018 tiene más de 2550 minutos jugados y únicamente fue cambiado por su entrenador en dos oportunidades: contra Philadelphia Union y Real Salt Lake.

¿Hay otro jugador peruano en el extranjero que siquiera se asome de reojo a lo hecho por Callens en los últimos meses, además de los ya convocados Christian Ramos o Anderson Santamaría? No en su puesto. En el bombo estaba Jean Pierre Rhyner, pero el defensor suizo de raíces peruanas se borró de la lista al no sentir el 'apoyo' de parte de la Federación Peruana de Fútbol para agilizar su documentación.

Ahora la pelota está en la cancha del también ex Sport Boys. Con anterioridad ya fue llamado por Gareca al tenerlo en sus listas preliminares para las Copa América de 2015 y 2016, y ponerlo en banca contra Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias Rusia 2018, pero sin ningún minuto en cancha. La chance para abrirle los ojos al 'Tigre' está ante los 'gringos y 'La Roja'. ¿Se le dará?