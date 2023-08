La Selección Peruana tiene en agenda su próximo debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Con esto en mente, desde la gerencia de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tienen previsto el plan de trabajo que aplicarán, tanto para el duelo contra Paraguay (Ciudad del Este) como ante Brasil (Lima). Así lo dio a conocer Antonio García Pye, quien también dio detalles de su futuro en las oficinas de San Luis.

En diálogo con RPP, el directivo de la ‘bicolor’ se refirió a los preparativos para la próxima convocatoria de la blanquirroja, aunque uno de los temas que causó mayor inquietud fue sobre su continuidad en el cargo. “Mi contrato termina a fin de mes. Todavía no he conversado con alguien. Si no se da, quiero que las cosas sigan igual. Aún nadie me llama para renovar, pero vamos a esperar con calma. En todo caso, es una decisión que no me compete”, indicó.

Pese a estas circunstancias, García Pye no dejó de lado el cronograma que se le avecina a la ‘bicolor’, por lo que dio a conocer cómo van los preparativos para la siguiente convocatoria. “Las cartas para los jugadores que militan en el extranjero se enviarán el viernes 11 de agosto y la lista definitiva será el 25″, sostuvo. Además, señaló que “Perú saldrá el martes 5 de septiembre por la tarde. El día 6 hará reconocimiento de campo y el 7 (tras el compromiso contra Paraguay) concentrará para el partido con Brasil”.

Eso sí, admitió que en su última visita al estadio Antonio Aranda Encina, donde se llevará a cabo el duelo contra el elenco ‘guaraní' en las Eliminatorias, “la cancha no está en las condiciones deseadas, pero sé que han parado (su uso) desde quincena de julio”.

Respecto a la sede que tendrá la selección en nuestro país, afirmó que “primero se iba a emplear el Monumental para las Eliminatorias, porque el Nacional iba a ser remodelado por el Mundial Sub-17, pero el Nacional es un lugar más cómodo para los jugadores, y en los detalles está la diferencia. La casa natural es el Nacional″.

Finalmente, el gerente de selecciones de la FPF se refirió a la lesión de Carlos Zambrano, la misma que tendría un periodo de recuperación de tres a cuatro semanas. “Nadie nos ha comunicado nada, pero si es desgarro, no creo que llegue a la primera fecha doble”, expresó García Pye.





