No enfrentará a Perú: 'joya' argentina quedó fuera del Sudamericano Sub 20 por lesión

Agustín Almendra , una de las grandes promesas del fútbol sudamericano - y rival de la Selección Peruana Sub 20 - no formará parte de la nómina argentina para el Sudamericano Sub 20 , torneo que arrancará el 17 de enero en Chile.

De acuerdo a una publicación oficial de la Selección Argentina en Twitter, se confirmó la baja de Almendra a raíz de tendinopatía en su rodilla.

El puesto del volante de Boca Juniors será cubierto por Julián López, quien pertenece a Racing Club. Otro que también será baja en Argentina es Ezequiel Barco, exjugador de Independiente de Avellaneda, que le dijo adiós al torneo por una lesión a la rodilla derecha.

La Selección Peruana Sub 20 chocará con la 'Albiceleste' en la cuarta fecha del Grupo B del Sudamericano, el 26 de enero, en el Estadio Fiscal de Talca. Ecuador, Paraguay y Uruguay son los países que completan la serie.

