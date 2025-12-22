La Selección Peruana derrotó 2-0 Bolivia en Chincha. El combinado nacional, representado por futbolistas convocados por la SAFAP con Gerardo Ameli como entrenador, selló la victoria en los últimos minutos con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer, quien mostró su ilusión por ser parte de este último amistoso del año, previo a la Navidad, y cuando la mayoría de futbolistas que militan en el exterior ya están de vacaciones. El futbolista de 19 años optó por postergar sus días de descanso y aceptó la llamada para representar a la Bicolor, que finalmente trajo consigo su primer gol con la Absoluta.

Tras el golazo de Magallanes, con un remate de larga distancia, Soyer apareció como ‘9′ para finalizar un desborde de Juan Pablo Goicochea por la derecha, intercambiando roles y luciendo como asistidor. Precisamente se juntaron los dos únicos futbolistas que fueron convocados estando en el exterior, precisamente en Gil Vicente de Portugal y Platense de Argentina, respectivamente. En el camino fue anunciado Pedro Gallese como nuevo arquero de Deportivo Cali de Colombia.

Posterior a la victoria y el frenesí por un buen resultado ante un combativo equipo boliviano, que se alista para afrontar el repechaje al Mundial 2026, Soyer se encontró con Goicochea y recordaron la sociedad que armaron en las menores de Alianza Lima y también en la Selección Peruana Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Esta vez se volvieron a encontrar en un partido no oficial de la Bicolor mayor.

“Recordando viejos tiempos. Hemos jugado desde chicos juntos, una vez que vi la pelota picando, ‘Goico’ es un jugador muy potente, sabía que iba a sacar el centro”, declaró Bassco Soyer a los medio de prensa en Chincha, luego de cruzarse con Juan Pablo Goicochea en zona mixta antes de volver a Lima.

Bassco Soyer marcó su primer gol con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

De cara al futuro, el actual futbolista de Gil Vicente de Portugal mostró su ilusión por ser parte de la competencia oficial de cara a las Eliminatorias 2030 y una posible Nations League con la Bicolor. “La selección amerita los mejores jugadores, los que estén jugando bien en el momento”, declaró el mediapunta, quien también espera consolidarse en el extranjero y gozar de minutos el próximo año.

Desde su llegada a Portugal en agosto, Soyer ha venido alternando en la filial de Gil Vicente en la Liga Revelacao Sub-23 y ya tuvo la chance de ser convocado en el primer equipo, el pasado 3 de noviembre en la victoria por 1-0 ante Santa Clara. Luego de 15 partidos en la Primeira Liga 2025/26, el equipo del peruano es cuarto en la tabla y de momento ocupa una de las plazas de Europa League, siendo la revelación del campeonato.

Debido a ese buen momento, Soyer ha tenido pocas oportunidades de entrar en más convocatorias en el primer equipo. Sin embargo, el plan de Gil Vicente es llevarlo de a pocos porque lo considera un buen proyecto deportivo a futuro. Eso sí, la idea del peruano es tener más minutos o en todo caso buscar otros horizontes en otro club europeo, sabiendo que el 2026 es un año de transición por ser una temporada mundialista.

“Sueño cumplido. Muy feliz de volver a sumar minutos y que mejor representando a mi país. A seguir!”, declaró Juan Pablo Goicochea en su cuenta de Instagram, remarcando también su ilusión por ser parte de esta convocatoria y esperando, al igual que Soyer, tener más protagonismo el próximo año en el exterior. Estuvo voceado para volver a la Liga 1, pero el ‘9′ desea seguir afuera peleando un lugar.

Juan Pablo Goicochea espera tener minutos en Platense de Argentina. (Foto: Platense)

