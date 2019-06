Carlos Lobatón: "Yo le di la cinta de Capitán a Claudio Pizarro" 

Carlos Lobatón recordó en una entrevista que fue él quien le dio la cinta de capitán de la Selección Peruana a Claudio Pizarro en la era Ricardo Gareca. El volante de Sporting Cristal contó cómo decidió entrenarle la cinta en la Copa América de 2015.

"En el primer partido Claudio Pizarro no sale de titular y el profe me da la banda a mí. En el segundo partido contra Venezuela juega y al ver la ropa veo la banda en mi sitio. Fui donde el profe Ricardo y le dije: profe hay algún problema si le doy a cinta a Claudio. Y me dijo: ahora el capitán eres tú pero no hay problema, si quieres darle la cinta es tu decisión", contó 'Loba' en una entrevista con Jorge Solari para 'En el Barrio'.

Selección Peruana: André Carrillo en el 'camotito'. (Video: José Luis Saldaña)

"Voy donde Claudio y le doy la cinta y le digo: toma, el capitán eres tú desde que yo estoy en la Selección y para mí tú sigue siendo mi capitán. Así fue salió a la cancha y ganamos a Venezuela", añadió.

En su momento Claudio Pizarro agradeció el gesto de Carlos Lobatón. "Carlitos vino y me dio la cinta en el camarín. Me dijo 'esto es para ti' y conversamos. Yo no me lo esperaba, él iba a ser el capitán. Me pareció notable de Carlitos", dijo el delantero en una entrevista tras el partido.



Carlos Lobatón dijo que Claudio Pizarro fue un gran líder en la Selección Peruana: "Fue un muy buen líder, siempre trataba de juntar al grupo. Él siempre nos representaba", afirmó el volante celeste.

El popular 'Loba' contó además que cuando se retire del fútbol se quedará a trabajar en Sporting Cristal como gestor deportivo. "Quiero capacitarme mucho más y poder ayudar al club", afirmó.

Mira aquí la entrevista completa a Carlos Lobatón:

Selección Peruana: los jugadores se divierten en sus redes sociales. (América TV)

