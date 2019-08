Christian Cueva: "El jugador con más salario del Santos fuera de los planes", así opina la prensa de Brasil

Christian Cueva no está más en los planes de Jorge Sampaoli. El volante de la Selección Peruana no tendrá más oportunidades en el Santos, club que quiere venderlo a como dé lugar. La prensa de Brasil no deja de hablar de la mala fortuna del peruano ocasionada por su comportamiento errático.

"El jugador con mayores ganancias de Santos, Christian Cueva está fuera de los planes de Sampaoli", dijo La Tribuna. "El hombre de 27 años tiene el salario más alto del elenco, alrededor de $ 600,000. Ha jugado solo 16 juegos para el alvinegro desde febrero y no ha marcado ningún gol ni asistido", añadió el medio.



"Christian Cueva le ha costado a Santos, hasta ahora, casi $ 2 millones por juego", dijo 90 minutos. "La firma de Cueva fue una solicitud del entrenador Jorge Sampaoli, pero el profesional terminó perdiendo espacio. La última vez que vistió la camiseta alvinegra fue el 26 de mayo, en un empate 0-0 contra el Inter, por Brasileirão", apuntó 90 minutos.

Santos está buscando la venta de Christian Cueva en las próximas semanas, pero se encuentra con una traba para negociar al volante de la Selección Peruana. El acuerdo de préstamo con Krasnodar de Rusia es el principal obstáculo para el club de Brasil.



Christian Cueva está en préstamo hasta el 30 de enero de 2020, y el acuerdo tiene una cláusula de compra obligatoria de $ 7 millones ($ 27.5 millones al precio actual) en cuatro cuotas anuales. Santos lo tiene que vender por los 7 millones y no encuentra club interesado en pagar esa cantidad.



Santos confirmó que Christian Cueva no está en los planes de Jorge Sampaoli. (América TV)

