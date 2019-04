Para ti, mi Perú: Cristian Benavente fue titular y marcó un golazo con Pyramids [VIDEO]

El 'Chaval' está de vuelta. Cristian Benavente marcó su segundo gol con Pyramids, en el choque ante Ismaily. El volante, que no fue convocado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana en los últimos amistosos, 'mojó' a los 14 minutos.

Tal y como se aprecia en el video, Cristian Benavente realizó un maravilloso giro dentro del área rival y sacó un zapatazo para vencer al arquero.

El buen gol de Cristian Benavente desató la euforia del comando técnico que lidera Ramón Díaz, quien fue visitado por Ricardo Gareca, hace unas semanas.

Es preciso señalar que el técnico de la Selección Peruana visitó a Cristian Benavente, antes de disputar los últimos amistosos FIFA. El 'Tigre', posteriormente, decidió no convocar al 'Chaval'.

"Que quede claro que a nosotros, Cristian Benavente, nos gusta como jugador. Quizá las resoluciones que tomen no nos gusten o creemos que están para cosas mayores y que eso puede afectarle a la Selección. Personalmente, me hubiese gustado que esté en otra liga, tiene las condiciones", afirmó Gareca para argumentar la no convocatoria del futbolista.

