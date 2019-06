La crítica de Yordy Reyna a los hinchas de la Selección Peruana y el anuncio de su regreso a Alianza Lima

Todos viven la fiebre de la Copa América y Yordy Reyna no es la excepción. El jugador peruano se dirigió a quienes criticaron a Pedro Gallese en el duelo frente a Brasil. Asimismo señaló que le gustaría regresar a Alianza Lima.

La 'Magia' está al tanto de la participación de la Selección Peruana en la Copa América 2019. Del mismo modo, no estuvo conforme con la reacción de algunos hinchas hacia Pedro Gallese y destacó que el fútbol te da revanchas.

"Estoy muy contento, vi el partido en la tarde, se viene un juego duro contra Chile, esperemos sacar un buen resultado. Es que así son los hinchas peruanos, cuando pasa algo malo le echan la culpa y no nos apoyamos. Lo bueno que el fútbol te da revanchas y la oportunidad de callarle la boca a la gente", declaró Yordy Reyna.

El delantero peruano no descartó la posibilidad de volver a defender los colores de Alianza Lima y dijo sentirse agradecido con el club. "Es el equipo que me dio mucho, en el inicio cuando no tenia nada, me gustaría regresar más adelante a Alianza Lima", puntualizó.

Yordy Reyna jugó en Alianza Lima durante tres temporadas. Actualmente, el delantero milita en el equipo americano Vancouver Whitecaps.

Selección Peruana: los familiares de los jugadores celebraron la clasificación. (América TV)

