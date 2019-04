La desazón de Andy Polar tras no ser convocado a la Selección Peruana de Nolberto Solano

Andy Polar viene destacando en cada partido que juega con Binacional. Gracias a sus buenas actuaciones se ha convertido en el jugador revelación del Torneo Apertura. Sin embargo, pese a ello no fue tomado en cuenta por Nolberto Solano para formar parte de la Selección Peruana.

El jugador de Binacional espera con calma la oportunidad de poder ser llamado a integrar la Selección Peruana. Es por eso que seguirá dando lo mejor de sí y destacando en cada partido para poder vestir la 'bicolor'.

"Todos queremos jugar por la selección, no me tocó estar (en la convocatoria del primer microciclo) y seguiré trabajando porque ya me llegará mi turno y tendré que romperla", declaró Andy Polar a Radio Ovación.

Además, Andy Polar se refirió acerca del encuentro que jugará Binacional frente a Melgar, quienes quedaron eliminados de la Copa Libertadores.

"El equipo está mentalizando en el partido del domingo. Cada uno hace su trabajo, nosotros estamos mentalizados en el juego que vamos a proponer y que se los puntos se queden en casa", añadió el volante de Binacional.

"Creo que Melgar va a venir con un bajón por el partido de la Libertadores, pero tienen plantel para hacer cambios, tienen jugadores suspendidos y su técnico verá qué cambios se hará. Estamos mentalizados para hacer lo nuestro", finalizó Andy Polar.

