El día que Claudio Pizarro sí se “autoexcluyó” de la Selección Peruana

Mientras Claudio Pizarro y Ricardo Gareca se envían mensajes tras la convocatoria que se realizó en la Videna con miras a la Copa América Brasil 2019, aquí recordamos el día que el ‘Bombardero’ si se autoexcluyó de la Selección Peruana.

"He enviado una carta hace algunas horas a los dirigentes de la Federación informando que, mientras continúe este comando técnico, no jugaré por la Selección. Por lo tanto, pido que no me convoquen para los siguientes partidos. Mi decisión es determinante", dijo Claudio Pizarro, en el 2006.

Estas declaraciones se dieron luego de que Claudio Pizarro acudiera a la convocatoria de la Selección Peruana para disputar la Copa Pacífico con la Selección de Chile.

Ojo, Claudio Pizarro solo jugó un partido de los dos duelos ante Chile, lo cual desagradó al entonces técnico de la 'bicolor', Franco Navarro, quien mando al delantero a la banca de suplentes. Aquella vez, la ‘blanquirroja’ perdió 3-2 ante los sureños en Viña del Mar.

Consecuentemente, Claudio Pizarro partió hacia Alemania y no disputó el partido de vuelta ante Chile en Tacna. “Perdí la credibilidad en el entrenador”, agregó. “No puedo trabajar con personas con las cuales no se puede confiar”, concluyó.

Ricardo Gareca respondió sobre la ausencia de Claudio Pizarro. (FPF/Agencias)

